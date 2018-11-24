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Игорь Акинфеев побил рекорд Блохина по количеству матчей, проведенных за один клуб

Игра 15-го тура российской премьер-лиги с "Ахматом" (2:0) стал для капитана ЦСКА Игоря Акинфеева 582-м за клуб.

32-летний вратарь побил отечественный рекорд, ранее принадлежавший нападающему киевского "Динамо" Олегу Блохину (581), по числу матчей за один клуб в советской и российской истории.

Игорь Акинфеев побил рекорд Блохина по количеству матчей, проведенных за один клуб


Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА, в составе которого дебютировал в 2003 году.
Теги: ЦСКА Акинфеев
Сегодня, 10:23
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#5  Lols  Лондон (Сегодня, 11:25)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Легенда.. бомбежка фанатов говно клуба спратака не избежна
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#4  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 11:11)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
У свиней аж пожар в заду ! laughing Ну нету у вас таких преданных игроков !
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#3  Волжанин   (Сегодня, 10:51)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
120 матчей только в Ерокубках!

А свиней корёжит даже по этому поводу.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#2  Romella  Красноярск (Сегодня, 10:34)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
для малолеток сойдет..рукожоп и Олег..вы смеетесь
у меня друзья,которые болели за киевлян,сейчас за коней..смеются

а я за Спартак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 10:28)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Вряд ли в чемпионате СССР по футболу Игорь Акинфеев играл в ведущих командах. Ростом и мастерством не вышел.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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