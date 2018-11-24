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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Олег Кононов: хотел бы, чтобы "Спартак" играл так, как при Бескове и Романцеве
Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов пообщался со СМИ перед своим дебютным матчем у руля красно-белых.
"Рад более близкому знакомству с журналистами. Надеюсь на совместную и правдивую атмосферу. Это самое главное.
Я хотел бы, чтобы игра была не новой, а старой. Той, которую мы видели при Константине Ивановиче Бескове и Олеге Ивановиче Романцеве. Сейчас, правда, уже другие скорости, другие направления в отборе, другие игроки — мы должны на это ориентироваться.
Что удалось сделать? Покажет игра. Но, на мой взгляд, у нас позитивное настроение и рабочая обстановка, это самое главное.
"Спартак" я знал намного раньше, потому что мы, тульский "Арсенал", уже играли против него. Когда готовились, узнали, в каком состоянии была команда, в том числе и психологическом. Я бы сказал, что игроки были в ожидании — это я увидел в первую очередь.
Здесь собраны футболисты высокого уровня. Все хотят продолжать традиции "Спартака", хотят побеждать", - цитирует Кононова Sport24.
"Рад более близкому знакомству с журналистами. Надеюсь на совместную и правдивую атмосферу. Это самое главное.
Я хотел бы, чтобы игра была не новой, а старой. Той, которую мы видели при Константине Ивановиче Бескове и Олеге Ивановиче Романцеве. Сейчас, правда, уже другие скорости, другие направления в отборе, другие игроки — мы должны на это ориентироваться.
Что удалось сделать? Покажет игра. Но, на мой взгляд, у нас позитивное настроение и рабочая обстановка, это самое главное.
"Спартак" я знал намного раньше, потому что мы, тульский "Арсенал", уже играли против него. Когда готовились, узнали, в каком состоянии была команда, в том числе и психологическом. Я бы сказал, что игроки были в ожидании — это я увидел в первую очередь.
Здесь собраны футболисты высокого уровня. Все хотят продолжать традиции "Спартака", хотят побеждать", - цитирует Кононова Sport24.
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