Новости партнеров

Олег Кононов: хотел бы, чтобы "Спартак" играл так, как при Бескове и Романцеве

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов пообщался со СМИ перед своим дебютным матчем у руля красно-белых.

"Рад более близкому знакомству с журналистами. Надеюсь на совместную и правдивую атмосферу. Это самое главное.

Я хотел бы, чтобы игра была не новой, а старой. Той, которую мы видели при Константине Ивановиче Бескове и Олеге Ивановиче Романцеве. Сейчас, правда, уже другие скорости, другие направления в отборе, другие игроки — мы должны на это ориентироваться.

Что удалось сделать? Покажет игра. Но, на мой взгляд, у нас позитивное настроение и рабочая обстановка, это самое главное.

"Спартак" я знал намного раньше, потому что мы, тульский "Арсенал", уже играли против него. Когда готовились, узнали, в каком состоянии была команда, в том числе и психологическом. Я бы сказал, что игроки были в ожидании — это я увидел в первую очередь.

Здесь собраны футболисты высокого уровня. Все хотят продолжать традиции "Спартака", хотят побеждать", - цитирует Кононова Sport24.
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 16:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(3)
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 17:25)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Прошлый век вспомнил, Бескова..., Романцева..., свиней это должно насторожить.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  pivo69  Германия (Сегодня, 17:22)
  • 0
  •  (0)
online

Все хотят продолжать традиции "Спартака", хотят побеждать", - Кононов
Точно подметил!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.