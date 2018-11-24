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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Олег Кононов: на встрече с фанатами "Спартака" сказал, что сразу ощутил другую жизнь
Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о встрече с болельщиками команды и о задачах на этот сезон.
"На встрече с болельщиками сказал, что сразу ощутил другую жизнь. В "Спартаке" намного больше болельщиков, которые ставят преданность клубу на первое место. Возможно, вместе, семьёй, я почувствовал это в первую очередь.
Никто не отменял задачи команды на сезон. Они остаются максимальными — проходить в Лиге Европы как можно дальше и выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Также максимальными являются наши задачи в чемпионате и Кубке России. На первой встрече с командой поприветствовал игроков, говорил много чего, но главное — что у нас всё те же задачи и мы должны их выполнять.
Наш футбол должен быть позитивным, а игроки должны выполнять свою работу с удовольствием. Это нелегко, но игра должна идти от души и настроения. Чтобы добиваться больших успехов, всё должно делаться с улыбкой", - цитирует Кононова "Чемпионат.сом".
"На встрече с болельщиками сказал, что сразу ощутил другую жизнь. В "Спартаке" намного больше болельщиков, которые ставят преданность клубу на первое место. Возможно, вместе, семьёй, я почувствовал это в первую очередь.
Никто не отменял задачи команды на сезон. Они остаются максимальными — проходить в Лиге Европы как можно дальше и выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Также максимальными являются наши задачи в чемпионате и Кубке России. На первой встрече с командой поприветствовал игроков, говорил много чего, но главное — что у нас всё те же задачи и мы должны их выполнять.
Наш футбол должен быть позитивным, а игроки должны выполнять свою работу с удовольствием. Это нелегко, но игра должна идти от души и настроения. Чтобы добиваться больших успехов, всё должно делаться с улыбкой", - цитирует Кононова "Чемпионат.сом".
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