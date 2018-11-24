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Олег Кононов: на встрече с фанатами "Спартака" сказал, что сразу ощутил другую жизнь

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о встрече с болельщиками команды и о задачах на этот сезон.

"На встрече с болельщиками сказал, что сразу ощутил другую жизнь. В "Спартаке" намного больше болельщиков, которые ставят преданность клубу на первое место. Возможно, вместе, семьёй, я почувствовал это в первую очередь.

Никто не отменял задачи команды на сезон. Они остаются максимальными — проходить в Лиге Европы как можно дальше и выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Также максимальными являются наши задачи в чемпионате и Кубке России. На первой встрече с командой поприветствовал игроков, говорил много чего, но главное — что у нас всё те же задачи и мы должны их выполнять.

Наш футбол должен быть позитивным, а игроки должны выполнять свою работу с удовольствием. Это нелегко, но игра должна идти от души и настроения. Чтобы добиваться больших успехов, всё должно делаться с улыбкой", - цитирует Кононова "Чемпионат.сом".
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 20:25
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#10  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 22:19)
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online

Спартак может быть говном, может быть вареньем. - но вы, падлы, остаетесь мухами, летящими на одно его упоминание.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#9  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 22:05)
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Болеет за:
«Локомотив»
В "Спартаке" намного больше болельщиков, которые ставят преданность клубу на первое место.

Типо того, как только Спартак начинает сыпаться, так на форуме появляется больше спартаковских предателей со словами, "я больше не болею за Спартак".
Да и ультрас это не все болелы Спартака, первые могут только ненавидеть и любить, все остальные гораздо более вдумчиво болеют за Спартак.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#8  pasha  Ленинград (Сегодня, 22:02)
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Болеет за:
«Зенит»
А никто не знает почему результат Оренбург -Уфа в таблицу не вносят???? У меня ,конечно, есть версия.....


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#7  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 21:59)
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Болеет за:
«Динамо К»
"На встрече с болельщиками сказал, что сразу ощутил другую жизнь.
flushed Да что там мелочиться,-скажи,что заново родился. stuck_out_tongue_winking_eye Зачетно лижешь,Олежка.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#6  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 21:56)
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Доживём до конца чемпионата - тогда посмотрим и послушаем....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#5  XERX  - (Сегодня, 21:48)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
товарищи недоброжелатели...., просто С О С И Т Е!!!)))
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#4  Пищевик Свинский   (Сегодня, 21:13)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Мясом накормили и в ротовую полость пихнули? Тренеришка

zenit47,
Пищевик навсегда
Регистрация: 24.11.2018 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 20:52)
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Как в рекламном ролике, протяжно: ощутите для себя другую жизнь.....
А внутренний голос в ответ: с такой жизнью, какую ты выбрал, можно только петлю на шее ощутить.

Цитата: СуперШтангист
Зачем он лижет болелам? Всё равно через год его ссаными тряпками гнать будут.

Спартаковский этикет, как по другому....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  zenit47  СПБ (Сегодня, 20:50)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Полную унижения?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 20:28)
  • +1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Терек»
Зачем он лижет болелам? Всё равно через год его ссаными тряпками гнать будут.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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