На матче "Зенит" - "Ростов" будет закрыта крыша стадиона

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Практически готов стадион к отличному матчу.



Крыша сегодня будет закрыта ?#ЗенитРостов pic.twitter.com/mZpGW3wjDr — Football Club Rostov (@rostovfc) November 25, 2018

Матч 15-го тура Премьер-лиги "Зенит" - "Ростов" пройдет при закрытой крыше стадиона.Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.