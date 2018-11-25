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На матче "Зенит" - "Ростов" будет закрыта крыша стадиона

Матч 15-го тура Премьер-лиги "Зенит" - "Ростов" пройдет при закрытой крыше стадиона.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Теги: Зенит Ростов
Сегодня, 12:21
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#3  Миша Гратов   (Сегодня, 14:41)
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 25.11.2018 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 12:55)
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  •  (2)

Матч начнется по петербугскому времени).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 12:24)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Ну чё , зима же .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
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