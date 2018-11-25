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"Зенит" сыграет с "Ростовом" в лазурной форме

Футболисты "Зенита" сыграют с "Ростовом" в основной форме лазурного цвета.

Вратарь выйдет в черном комплекте формы. "Ростов" сыграет в желто-синей форме. Встреча начнется сегодня в 19.00 по московскому времени.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Ростов
Сегодня, 12:45
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(3)
#8  Миша Гратов   (Сегодня, 14:41)
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 25.11.2018 [жалоба]
#7  nofrills  Москва (Сегодня, 13:38)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
ах как это важно и интересно !
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#6  Пищевик Свинский   (Сегодня, 13:24)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
Цитата: Пищевик Свинский
Гей-клуб уже заказали лазурные вы наши?

ваши? гей-клуб?
дебил малолетний! laughing

Ну после Ростова надо вашим лазурным в любимое место сходить, тесно с фанатами пообщаться. А где Зинкины игрочишки тусуют? Правильно. В гей-клубах Северной столицы. Что ты как маленький, право слово? Как малолетке все тебе обьяснять? Сам же там тусишь
Регистрация: 24.11.2018 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 13:22)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пищевик Свинский
Гей-клуб уже заказали лазурные вы наши?

ваши? гей-клуб?
дебил малолетний! laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Пищевик Свинский   (Сегодня, 13:09)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
Цитата: Misha Hetfild
голубой, которую вы называете " лазурной " !

красивая форма, без разницы как называют.
зы: сам ты клоун, хетфилд...миша laughing пздц

Гей-клуб уже заказали лазурные вы наши? А Пищевик форева!!!
Регистрация: 24.11.2018 [жалоба]
#3  utekay  Россия (Сегодня, 13:04)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Misha Hetfild
голубой, которую вы называете " лазурной " !

красивая форма, без разницы как называют.
зы: сам ты клоун, хетфилд...миша laughing пздц


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 13:01)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: utekay
"Ростов" сыграет в желто-синей форме
чё за хохлячина? confused

Пора знать , клоун , что это исконно Ростовская форма . Не чита вашей голубой, которую вы называете " лазурной " ! smile
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 12:52)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Ростов" сыграет в желто-синей форме
чё за хохлячина? confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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