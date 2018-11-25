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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Зенит" сыграет с "Ростовом" в лазурной форме
Футболисты "Зенита" сыграют с "Ростовом" в основной форме лазурного цвета.
Вратарь выйдет в черном комплекте формы. "Ростов" сыграет в желто-синей форме. Встреча начнется сегодня в 19.00 по московскому времени.
ФК "Зенит"
Вратарь выйдет в черном комплекте формы. "Ростов" сыграет в желто-синей форме. Встреча начнется сегодня в 19.00 по московскому времени.
ФК "Зенит"
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