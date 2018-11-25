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Денис Глушаков: дай бог побольше таких радостных фотографий из раздевалки!

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем инстаграме после победы над "Крыльями Советов" (3:1) поздравил всех мам с Днём матери.

"Всех наших мам с их днём! Долгожданное фото из раздевалки. Всех с победой! Дай бог таких радостных фотографий побольше!", - написал Глушаков.

Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:33
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#11  ADonskoi   (Сегодня, 18:31)
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Хотелось бы надеяться, что Спартак выздоровел и начался восход другой команды и нового талантливого тренера.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
#10  sheluch  Кёниград (Сегодня, 18:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Судью Сфоткайте...свиньи !! stuck_out_tongue_winking_eye

Вспомни вашу игру с Уралом с тем же судьей и ласосни тунца сам у себя, птушник мля...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#9  Шмайхель   (Сегодня, 18:07)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ещенко в тренде - семейные труханы наше всё !


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#8  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 18:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что за чудо в семейниках слева ?
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#7  Frankenstein   (Сегодня, 17:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Судью Сфоткайте...свиньи !!

жопу свою сфоткайте после Кубка России
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#6  soloz   Россия (Сегодня, 17:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Судью Сфоткайте...свиньи !! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#5  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:45)
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Болеет за:
«Зенит»
Колхозник и его хлев. Наверное лигу чемпионов выиграли.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#4  checkmate  checkmate (Сегодня, 17:43)
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online

Lols,
Цитата: Lols
Обыграли великие Крылья Советов, при помощи судейки, ещё и фоткаются в раздевалке, сказочные дебилы


Сам ты дебил и недоумок.
Регистрация: 21.02.2016 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 17:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
А Зобнин есть на этой радостной фотографии???

Самый мощный старик Трахтенберг есть. Этого мало? Он же главный забойщик побед Спартака.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  капля никотина  Москва (Сегодня, 17:37)
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А Зобнин есть на этой радостной фотографии???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 17:36)
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Болеет за:
«Ньюкасл»
Обыграли великие Крылья Советов, при помощи судейки, ещё и фоткаются в раздевалке, сказочные дебилы
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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