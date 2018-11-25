Денис Глушаков: дай бог побольше таких радостных фотографий из раздевалки!

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем инстаграме после победы над "Крыльями Советов" (3:1) поздравил всех мам с Днём матери."Всех наших мам с их днём! Долгожданное фото из раздевалки. Всех с победой! Дай бог таких радостных фотографий побольше!", - написал Глушаков.