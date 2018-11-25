Кирилл Комбаров: в матче с "Краснодаром" в каких-то моментах даже владели инициативой (видео)

Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров высказался о матче 15-го тура чемпионата России против "Краснодара", передает корреспондент- Хорошая игра, в первом тайме вообще играли очень хорошо. Прессинговали "Краснодар", держали мяч, в каких-то моментах даже владели инициативой. К сожалению, нереализовали свои моменты. "Краснодар" забил в конце первого тайма, нужно было выходить на второй тайм и играть более выше, но по-другому сложилось.- Я так не думаю. Просто на второй тайм вышли чуть-чуть по-другому.