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Директор по развитию "Крыльев Советов" заходил в судейскую после матча со "Спартаком"

После финального свистка матча 15-го тура РПЛ "Спартак" – "Крылья Советов" (3:1) директор самарского клуба по развитию Александр Шикунов заходил в судейскую комнату, где высказал претензии к бригаде арбитров во главе с Владимиром Москалевым, сообщает "Спорт-Экспресс".

По мнению гостей, судья не назначил пенальти в ворота москвичей при счете 1:0 в пользу "Крыльев" за игру рукой нападающего красно-белых Зе Луиша в штрафной Артема Реброва.
Теги: Крылья Советов Спартак
Сегодня, 20:52
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#10  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:25)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Забрал деньги.

Федун перебил ставку?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#9  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:24)
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online

Поблагодарить за гол Корниленко из офсайда?


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 21:19)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Забрал деньги.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Spartacus1971   (Сегодня, 21:11)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: igorspartak
а не спросил заодно почему не удалили башкирова,и почему засчитали первый гол из офсайта


Это он уже не успел спросить,быстро выше оттуда.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#6  К.А.  Столица (Сегодня, 21:08)
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Колян Безмолвный
попался!вот кто с судьями работает!

Важно не кто заходил после матча, а кто заходил до него smirk

кому как не болотным знать об этом.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:05)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
попался!вот кто с судьями работает!

Важно не кто заходил после матча, а кто заходил до него smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:57)
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
попался!вот кто с судьями работает!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#3  igorspartak  Тверь (Сегодня, 20:55)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
а не спросил заодно почему не удалили башкирова,и почему засчитали первый гол из офсайта


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 20:55)
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
по лицу дал это мразоте?


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 20:54)
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Напишите ещё,что он потом оттуда вышел,это тоже важно,ахах.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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