Роман Еременко вернется в строй через две недели

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов прокомментировал травму полузащитника команды Романа Еременко."У Романа не свежий перелом, а отдаленные последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости. На восстановление у него уйдет около двух недель", – сказал Вартапетов.