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Роман Еременко вернется в строй через две недели

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов прокомментировал травму полузащитника команды Романа Еременко.

"У Романа не свежий перелом, а отдаленные последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости. На восстановление у него уйдет около двух недель", – сказал Вартапетов.

ФК "Спартак"
Теги: Еременко Спартак
Сегодня, 10:33
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#6  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 12:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Спартаку надо посмотреть,а нужен ли ему ещё один хрустальный мальчик,типа Ананидзе.А потом,зачем он нужен здоровым в середине декабря?В снежки играть?Чушь какая-то со стороны Вартапетова!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#5  Городовой  Россия (Сегодня, 11:24)
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Болеет за:
«Зенит»
По русски опа болит.У Сраптака это нормально,вон у ЗеЛупиша то мышцы живота болят,то мизинчик на ноге,то ушко пошаливает,чего уж говорить про Анинидзе)Больше похоже что от прихода избавляется и кровь очищает от белого)После серии позоров решил нюхнуть)


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#4  Andlawyer  Москвы (Сегодня, 11:22)
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Болеет за:
«Спартак»
Через 2 недели, это тоже самое, что не раньше весны.
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
#3  F.Totti.   (Сегодня, 11:05)
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Добрая весть! Рома,ждём!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#2  Олег Ольгов   (Сегодня, 10:54)
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Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 26.11.2018 [жалоба]
#1  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 10:45)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Травма седалищной кости - это практически приговор, особенно учитывая возраст.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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