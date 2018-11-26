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"Фратрия": за капитанство Глушакова голосовали только два человека из основной команды

Фанатское объединение "Фратрия" раскрыло ход голосования за выбор капитана "Спартака" перед предстоящим сезоном.

"На предсезонных выборах капитана за Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только два принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков "Спартака-2", которых он подговаривал голосовать за себя.

За Георгия Джикию, к примеру, было отдано семь голосов игроков первой команды. Факт сам по себе красноречивый. При этом по игровым и человеческим данным на роль капитана объективно претендовал и Квинси Промес", - говорится в заявлении "Фратрии".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 11:51
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(6)
#15  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:51)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: AdreiPeterbyrg
если он будет точить команду изнутри, он его быстро уберет.

Не известно кто кого уберет !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#14  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:47)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AdreiPeterbyrg
а почему вообще в таком голосовании участвуют игроки по сути другой команды?
Какое отношение Спартак 2 со своим тренером и задачами имеет к выбору капитана основной команды?

Просто опять кто-то начинает раскачивать лодку... Пришел нормальный тренер, Кононов сам разберется с Глушаковым - если он будет точить команду изнутри, он его быстро уберет.

ничего он не разберется. Для Федуна ФИНАНСОВО проще уволить одного тренера чем все ОПГ. Этот спектакль идет 16 лет по одному и тому же сценарию. Сначала был Шлюба, теперь Глушилка.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#13  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 12:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ох, надоели эти придурки - фратрюки... Но я всё ещё сдерживаюсь, говоря о них... Без вас разбирались и дальше без вас разберутся. Делать больше нечего, как выдумывать результаты голосования к которому вас никто не допустит? Был на ресурсе Новости ФК Спартак Москва материал о фанатах Спартака и
их позициях. http://www.redwhite.ru/news/spnews/152858/ Довольно внятно разложили. Ну, и получается: одни за, другие против... И ни мелейшего единства. Крикуны, да и только.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#12  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:44)
  • -4
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Campos
Как-то поведение и подменителей капитана Джикии и Боккетти, когда Глушаков выходил на замену и отдавали ему повязку - не вяжется с этим заявлением. Плюс ко всему, Глушаков был и капитаном дубля во всех матчах. И вообще сам клуб мог решение принять по Глушакову. Такого не произошло.

в чем не вяжется? по моему очень вяжется, типа возьми повязку и подавись ею.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#11  ajax101  Москва (Сегодня, 12:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Объективно говоря уровень Глушакова как игрока снизился по сравнению с чемпионским сезоном. Потерял место в сборной... и похоже возвращаться туда не собирается.
Контракт у него до 35 лет, напрягаться на поле как раньше он явно не собирается. Ну и зачем такой "пассажир" команде?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#10  капля никотина  Москва (Сегодня, 12:41)
  • -1
  •  (3)
online

Вот дoeбались то до Глушака - да с ним понятно все давно. До Федуна давайте дoeбитесь!!! Со всей отвагой
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#9  brysy  москва (Сегодня, 12:39)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что означает капитан команды, он что, становиться как бригадир на стройке или прораб, или зам тренера, или что, зарплата от капитанства втрое больше чем у остальных, вот не понятно, какими привилегиями пользуется капитан команды, чего вдруг раздувают эту тему и вообще, какого хрена привязались к Глушакову, Карреры нет, всё, этот этап пройден и забыт, да и вообще, чего эта фратрия так называемая лезет в дела команды, что и как там должно быть, как тренировать, где и кто должен играть, кого купить, кого продать, кто должен стать капитаном, это далеко не их собачье дело, сидите на трибуне и рисуйте баннеры а в дела команды, не х..я совать свой нос.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#8  Campos  Москва (Сегодня, 12:34)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Как-то поведение и подменителей капитана Джикии и Боккетти, когда Глушаков выходил на замену и отдавали ему повязку - не вяжется с этим заявлением. Плюс ко всему, Глушаков был и капитаном дубля во всех матчах. И вообще сам клуб мог решение принять по Глушакову. Такого не произошло.
Регистрация: 26.12.2008 [жалоба]
#7  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 12:24)
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
А в срамтаке на голосование фратрию приглашают.

nu tak ne kak u vas, piterskix, oficialnoi rodini diktatora ;)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#6  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:18)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
А в срамтаке на голосование фратрию приглашают.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#5  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 12:17)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Фратрия что, наблюдателей своих присылала? Урны для голосования охраняла или подсчет голосов проводила? Что-то много их стало тут в последнее время. Может, подзаткнуться пора?


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#4  F.Totti.   (Сегодня, 12:14)
  • +3
  •  (7)

брехня
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#3  XERX  - (Сегодня, 12:08)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что за бред???журнашлюшкам уже писать не о чем???
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#2  nedva  Russia (Сегодня, 11:59)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AdreiPeterbyrg
а почему вообще в таком голосовании участвуют игроки по сути другой команды?
Какое отношение Спартак 2 со своим тренером и задачами имеет к выбору капитана основной команды?

Просто опять кто-то начинает раскачивать лодку... Пришел нормальный тренер, Кононов сам разберется с Глушаковым - если он будет точить команду изнутри, он его быстро уберет.


+100!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#1  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:58)
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
а почему вообще в таком голосовании участвуют игроки по сути другой команды?
Какое отношение Спартак 2 со своим тренером и задачами имеет к выбору капитана основной команды?

Просто опять кто-то начинает раскачивать лодку... Пришел нормальный тренер, Кононов сам разберется с Глушаковым - если он будет точить команду изнутри, он его быстро уберет.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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