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300 болельщиков "Виктории" поддержит команду в матче с ЦСКА

На матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Виктория" чешский клуб поддержат около 300 болельщиков.

150 фанатов будут располагаться в гостевом секторе, а остальные на центральных секторах и VIP ложе. Всего на матче ожидается более 50 тысяч зрителей.

ТАСС
Теги: Виктория ЦСКА
Вчера, 23:41
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#1  cerberspb  Санкт-Петербург (Вчера, 23:56)
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Болеет за:
«Зенит»
прямо 300 викторианцев))
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
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