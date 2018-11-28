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Игорь Акинфеев поможет в создании школы вратарей в Подмосковье

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев будет участвовать в создании школы вратарей в Реутове.

"Планируем открыть в Реутове вратарскую школу. Сегодня обсудили этот вопрос с Игорем Акинфеевым и его тренером Вячеславом Чановым. Игорь намерен лично участвовать в организации школы и делиться секретами мастерства", - написал губернатор московской области Андрей Воробьев в своем аккаунте Вконтакте.
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 22:37
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#1  Седой  Россия (Сегодня, 23:03)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Молодец! Дело нужное.


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
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