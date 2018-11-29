КДК РФС оштрафовал "Спартак" за оскорбления фанатов в адрес Глушакова

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение оштрафовать московский "Спартак" по итогам матча 15-го тура РПЛ с "Крыльями Советов. (3:1).Причина - неоднократные нецензурные скандирования фанатов в адрес полузащитника Дениса Глушакова, призывы отказаться от капитанской повязки, а также за баннер оскорбительного содержания.Штраф за баннер составил 50 тыс. рублей, а за скандирование — 100 тыс. рублей.