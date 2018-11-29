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КДК РФС оштрафовал "Спартак" за оскорбления фанатов в адрес Глушакова

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение оштрафовать московский "Спартак" по итогам матча 15-го тура РПЛ с "Крыльями Советов. (3:1).

Причина - неоднократные нецензурные скандирования фанатов в адрес полузащитника Дениса Глушакова, призывы отказаться от капитанской повязки, а также за баннер оскорбительного содержания.

Штраф за баннер составил 50 тыс. рублей, а за скандирование — 100 тыс. рублей.

Sport24
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 15:21
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#1  brysy  москва (Сегодня, 15:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну вот, это стадо и дальше будет воду мутить, а клуб будет платить за них штрафы, так что провокация вокруг команды продолжается, это равнозначно провокационным действиям
в адрес нашей страны, если что-то происходит в мире, во всём виновата Россия, она выбрана главной целью, чтоб обвинять страну во всех мировых грехах, а здесь целью выбран Глушаков, он один является виноватым, во всех бедах и неудачах всего клуба.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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