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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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19:06
Адвокат Дарьи Глушаковой: если у фанатов "Спартака" есть претензии к Денису, клуб должен реагировать (2)
Адвокат Дарьи Глушаковой: если у фанатов "Спартака" есть претензии к Денису, клуб должен реагировать (2)
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Сергей Прядкин: 4 декабря мы со всеми руководителями клубов обсудим стоимость и порядок установки системы VAR (3)
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Адвокат Дарьи Глушаковой: если у фанатов "Спартака" есть претензии к Денису, клуб должен реагировать
Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, жены капитана и полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова прокомментировал акцию болельщиков красно-белых, направленную против футболиста. Сегодня объединение фанатов "Ультра Север" объявило о начале флешмоба против полузащитника, в заявлении предлагается выкладывать в социальные сети селфи с надписью #СпартакБезГлушакова.
"Не могу определить, хорошо или плохо играет в футбол Глушаков, но, на мой взгляд, фанаты имеют полное право на то, чтобы оценивать игрока, ведь спорт в моем представлении в первую очередь придуман для болельщиков. Если у них есть претензии к Глушакову, то клуб однозначно должен реагировать. Хотя я видел, что кто-то из известных людей, наоборот, призывает не откликаться на критику со стороны фанатов - это я считаю в корне неправильным", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
"Не могу определить, хорошо или плохо играет в футбол Глушаков, но, на мой взгляд, фанаты имеют полное право на то, чтобы оценивать игрока, ведь спорт в моем представлении в первую очередь придуман для болельщиков. Если у них есть претензии к Глушакову, то клуб однозначно должен реагировать. Хотя я видел, что кто-то из известных людей, наоборот, призывает не откликаться на критику со стороны фанатов - это я считаю в корне неправильным", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
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