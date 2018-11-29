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Адвокат Дарьи Глушаковой: если у фанатов "Спартака" есть претензии к Денису, клуб должен реагировать

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, жены капитана и полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова прокомментировал акцию болельщиков красно-белых, направленную против футболиста. Сегодня объединение фанатов "Ультра Север" объявило о начале флешмоба против полузащитника, в заявлении предлагается выкладывать в социальные сети селфи с надписью #СпартакБезГлушакова.

"Не могу определить, хорошо или плохо играет в футбол Глушаков, но, на мой взгляд, фанаты имеют полное право на то, чтобы оценивать игрока, ведь спорт в моем представлении в первую очередь придуман для болельщиков. Если у них есть претензии к Глушакову, то клуб однозначно должен реагировать. Хотя я видел, что кто-то из известных людей, наоборот, призывает не откликаться на критику со стороны фанатов - это я считаю в корне неправильным", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 19:06
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#2  junga  Сочи (Сегодня, 20:06)
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Семейные разборки- это святое, но блевать в колодец из которого кормишься это просто дич! Жорин редкая мразь, отрабатывает бабло заработанном Глушаковым и его же топит! Как бы пофиг на их дела но зачем так то уж, отжимайте в суде своё а грязь лить в сми это перебор


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 19:16)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Так вот кто Фратрией рулит- Дарья с адвокатом...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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