"Иди и сам сыграй" - Ещенко продолжает рубиться с болельщиками в комментариях (фото)

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко продолжил дискутировать в своем инстаграме с болельщиками.Фанаты красно-белых обвиняют его в недостаточно серьезном отношении к футболу и призывают уйти.