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"Иди и сам сыграй" - Ещенко продолжает рубиться с болельщиками в комментариях (фото)

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко продолжил дискутировать в своем инстаграме с болельщиками.

Фанаты красно-белых обвиняют его в недостаточно серьезном отношении к футболу и призывают уйти.

"Иди и сам сыграй" - Ещенко продолжает рубиться с болельщиками в комментариях (фото)

Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 11:58
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(2)
#8  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:29)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Два дебила это сила!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#7  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 13:08)
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
В одной умной книге написано: Не мечите бисер перед свиньями. Видимо, Ещенко её не читал confused
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#6  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 13:03)
  • -1
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А причем здесь сам Ещенко ? Он сам себя ставил в основу ? Не пойму зачем какая то малолетка пишет таки вещи игроку свой любимой команды !? Да и зачем Ещенко ему ответил вообще .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#5  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 12:40)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юрий Громов
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ

Да пошел ты на х


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#4  Юрий Громов   (Сегодня, 12:38)
  • -16
  •  (16)
online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#3  Nastroenie  Москва (Сегодня, 12:30)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Все это просто замечательно.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#2  Урал  Магадан (Сегодня, 12:09)
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
антинародная команда во всей красе...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 12:06)
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
А ты купи слона


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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