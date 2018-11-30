"Иди и сам сыграй" - Ещенко продолжает рубиться с болельщиками в комментариях (фото)

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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12:20
Марко Трабукки: не так давно в "Спартаке" играло четверо воспитанников. Вчера - ни одного (12)
Марко Трабукки: не так давно в "Спартаке" играло четверо воспитанников. Вчера - ни одного (12)
09:25
Сергей Веденеев: "Зениту" несколько повезло – матч должен был скорее закончиться безголевой ничьей (5)
Сергей Веденеев: "Зениту" несколько повезло – матч должен был скорее закончиться безголевой ничьей (5)
08:41
В тренерский совет Кононова вошли три самых авторитетных игрока - Глушаков, Джикия и Зобнин (49)
В тренерский совет Кононова вошли три самых авторитетных игрока - Глушаков, Джикия и Зобнин (49)
08:36
Борис Игнатьев: у игроков "Спартака" плохое физическое состояние, команду хватает на 60 минут игры (9)
Борис Игнатьев: у игроков "Спартака" плохое физическое состояние, команду хватает на 60 минут игры (9)
01:07
«Краснодар» дал мастер-класс «Акхисару» на морозном поле: холод не помешал «быкам» сыграть в свой футбол (4)
«Краснодар» дал мастер-класс «Акхисару» на морозном поле: холод не помешал «быкам» сыграть в свой футбол (4)
Вчера, 23:49
Футболист "Акхисара": мы играли против топ-команды
Футболист "Акхисара": мы играли против топ-команды
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Сергей Семак: рад, что "Зенит" вышел в евровесну (4)
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Александр Ерохин: может ли Семак отпраздновать гол в стиле Моуринью? Вполне возможно (видео)
Вчера, 23:17
"Никогда не видел подобного". Игрок "Рапида" - о попытке фаната "Спартака" напасть на Глушакова (13)
"Никогда не видел подобного". Игрок "Рапида" - о попытке фаната "Спартака" напасть на Глушакова (13)
Вчера, 23:15
В защите почти идеально, Дзюба заслуживает критики. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Копенгагеном" (5)
В защите почти идеально, Дзюба заслуживает критики. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Копенгагеном" (5)
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"Арсенал" разгромил "Ворсклу"
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Олег Кононов: не устраивает то, что "Спартак" дал "Рапиду" играть с собой на равных (17)
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"Краснодар" дома обыграл "Акхисар" (25)
"Краснодар" дома обыграл "Акхисар" (25)
Вчера, 22:27
Стеночки и забегания пока что откладываются. Разбираем поражение "Спартака" в матче с "Рапидом" (3)
Стеночки и забегания пока что откладываются. Разбираем поражение "Спартака" в матче с "Рапидом" (3)
Вчера, 22:09
Олег Кононов: мне понравилась реакция игроков "Спартака" на инцидент с выбежавшим на поле фанатом (25)
Олег Кононов: мне понравилась реакция игроков "Спартака" на инцидент с выбежавшим на поле фанатом (25)
"Иди и сам сыграй" - Ещенко продолжает рубиться с болельщиками в комментариях (фото)
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко продолжил дискутировать в своем инстаграме с болельщиками.
Фанаты красно-белых обвиняют его в недостаточно серьезном отношении к футболу и призывают уйти.
Фанаты красно-белых обвиняют его в недостаточно серьезном отношении к футболу и призывают уйти.
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