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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Городов: показалось, что я едва не ударил Комкова? Спокойно к нему обращался
Вратарь "Ахмата" Евгений Городов рассказал о конфликте с нападающим "Енисея" Михаилом Комковым во время матча 16-го тура чемпионата России, который завершился со счётом 1:1.
"Когда "Енисей" забивал с пенальти, то до удара мяч покатился. Я подошёл к судье и спросил про это. Судья ответил, что смотрел за тем, чтобы ребята в штрафную до удара не вбежали. Это судейское решение. Уже ничего не вернуть.
Я едва не ударил игрока "Енисея"? Да нет, я был спокоен. Это был Комков, мы с ним знакомы. Он не видел, что мяч покатился. Я ему спокойно объяснил, в чём проблема.
Какие санкции за это? Я ничего не делал. Был спокоен, просто пытался объяснить помощнику, чтобы он подсказал главному судье, что мяч покатился во время удара", — цитирует Городова "Чемпионат.сом".
"Когда "Енисей" забивал с пенальти, то до удара мяч покатился. Я подошёл к судье и спросил про это. Судья ответил, что смотрел за тем, чтобы ребята в штрафную до удара не вбежали. Это судейское решение. Уже ничего не вернуть.
Я едва не ударил игрока "Енисея"? Да нет, я был спокоен. Это был Комков, мы с ним знакомы. Он не видел, что мяч покатился. Я ему спокойно объяснил, в чём проблема.
Какие санкции за это? Я ничего не делал. Был спокоен, просто пытался объяснить помощнику, чтобы он подсказал главному судье, что мяч покатился во время удара", — цитирует Городова "Чемпионат.сом".
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