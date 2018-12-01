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Евгений Городов: у меня во вратарской был лёд - ходил, как по асфальту

Вратарь "Ахмата" Евгений Городов считает, что тактика и мастерство не имели значения в матче 16-го тура чемпионата России с "Енисеем" (1:1), который прошёл при 15-градусном морозе.

"Тактика и мастерство? Сегодня всё это полностью отсутствовало. Чем проще, тем лучше. В некоторых местах лёд на поле был. Особенно у меня, во вратарской. Ходил, как по асфальту. Именно две вратарские замёрзли, не знаю почему", - цитирует Городова "Чемпионат.сом".
Теги: Городов Ахмат Енисей
Сегодня, 21:25
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