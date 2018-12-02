Андрей Канчельскис: второе место в группе мы обязаны занимать

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервьюпрокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 года для российской сборной.- Как мне показалась наша группа? По крайне мере, думаю, со второго места выйдем. Должны выходить, - приводит слова Канчельскиса корреспондентВиктория Яковлева. - А так — группа у нас довольно интересная. Сборная Шотландии интересна. Команда Казахстана — не подарок. Но опять же должны мы железно занимать второе место в группе, обязаны. О первом месте, учитывая, что у нас сборная Бельгии в соперниках, речи быть, наверное, не может — надо реально на вещи смотреть. Надо обратить внимание на то, что в последних играх нам сложно было проявлять себя. Так что будем надеяться, что наша команда будет играть в другой футбол. В матче со Швецией было видно, что мы уступаем по всем статьям.- Многие их футболисты хорошо знакомы с нашим футболом, смотрят нашу Премьер-лигу, кто-то играл у нас. Словом, есть они ближе понимают наш футбол. Плюс все команды с постсоветского пространства всегда очень серьезно настраиваются на нашу сборную. Помню, какой настрой на нас был у сборной Украины, когда мы с ними играли. Так что очень внимательно нужно подойти к встрече со сборной Казахстана. Надо тут очень серьезно готовиться.- Мы видели не так давно шотландцев. Недавно «Спартак» встречался с «Рейнджерс». Видели, что шотландцы — бойцы, особенно дома. Да, где-то не хватает мастерства, но играют они до конца вне зависимости от результата. Так что здесь будет непросто. Будет борьба на каждом участке поля, будет много стыков. Здесь характер должен проявиться у каждого нашего футболиста.