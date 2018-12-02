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Валерий Карпин: я согласен прямо сегодня перенести матч с "Крыльями Советов"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, согласится ли он перенести матч 17-го тура РПЛ с "Крыльями Советов", если температура в Самаре 8 декабря будет ниже минус 15 градусов.

"Согласия моего не надо. Я соглашусь прямо сегодня. Для этого (якобы) сделали турнир по системе "осень-весна". Поэтому и есть время перенести такие матчи на весну. Если бы была "весна-осень", надо было бы заканчивать сезон, и переносить было бы некуда. Это (переносы) делают в том числе для такой посещаемости, как у нас сегодня. Спасибо болельщикам, что пришли нас поддержать. Больше 30 тысяч зрителей пришло", - цитирует Карпина Sport24.
Теги: Карпин Крылья Советов Ростов
Сегодня, 20:11
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