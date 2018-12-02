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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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19:30
Владимир Пономарёв: было приятно смотреть и на ЦСКА, и на "Ростов", захватывало дух как в наши старые, добрые времена (1)
Владимир Пономарёв: было приятно смотреть и на ЦСКА, и на "Ростов", захватывало дух как в наши старые, добрые времена (1)
19:17
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Михаил Грушевский: у "Ростова" тяжелейшая команда, Карпин сколотил по-футбольному неприятный коллектив
18:22
"Ростов" и ЦСКА не забили голов (36)
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17:48
Артем Голубев: думаю, "Краснодар" – единственная команда, где к молодым очень хорошо относятся
Артем Голубев: думаю, "Краснодар" – единственная команда, где к молодым очень хорошо относятся
17:12
Григорий Иванов: почему одну игру нельзя сыграть в манеже? О каком убийстве футбола говорят Карпин и Рахимов? (видео)
Григорий Иванов: почему одну игру нельзя сыграть в манеже? О каком убийстве футбола говорят Карпин и Рахимов? (видео)
16:50
Григорий Иванов: все так ратуют за систему VAR, но она будет тормозить игру, это будет не тот футбол (видео) (10)
Григорий Иванов: все так ратуют за систему VAR, но она будет тормозить игру, это будет не тот футбол (видео) (10)
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Андрей Ещенко: меня прицепом в историю с Глушаком затащили. Почему Каррера не сказал правду? (17)
Валерий Карпин: я согласен прямо сегодня перенести матч с "Крыльями Советов"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, согласится ли он перенести матч 17-го тура РПЛ с "Крыльями Советов", если температура в Самаре 8 декабря будет ниже минус 15 градусов.
"Согласия моего не надо. Я соглашусь прямо сегодня. Для этого (якобы) сделали турнир по системе "осень-весна". Поэтому и есть время перенести такие матчи на весну. Если бы была "весна-осень", надо было бы заканчивать сезон, и переносить было бы некуда. Это (переносы) делают в том числе для такой посещаемости, как у нас сегодня. Спасибо болельщикам, что пришли нас поддержать. Больше 30 тысяч зрителей пришло", - цитирует Карпина Sport24.
"Согласия моего не надо. Я соглашусь прямо сегодня. Для этого (якобы) сделали турнир по системе "осень-весна". Поэтому и есть время перенести такие матчи на весну. Если бы была "весна-осень", надо было бы заканчивать сезон, и переносить было бы некуда. Это (переносы) делают в том числе для такой посещаемости, как у нас сегодня. Спасибо болельщикам, что пришли нас поддержать. Больше 30 тысяч зрителей пришло", - цитирует Карпина Sport24.
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