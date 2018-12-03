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"Спартак" может подписать талантливого бразильца из "Флуминенсе"

Защитник "Флуминенсе" Айртон Лукас может продолжить карьеру в России.

Издание Globoesporte сообщает, что 21-летний футболист входит в сферу интересов "Спартака". Отмечается, что футболист в ближайшее время должен будет пройти для "Спартака" медицинское обследование в Италии.

По данным источника, московский клуб готов заплатить за игрока 7 миллионов евро.

Лукас в нынешнем сезоне провел в чемпионате Бразилии 28 матчей.
Теги: Спартак Флуминенсе
Сегодня, 09:50
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