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Лука Джорджевич: сыграю против "Зенита", если заплачу очень большие деньги

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич, выступающий на правах аренды за тульский "Арсенал", рассказал, что сможет выйти на матч против своего клуба, если заплатит компенсацию.

"По-прежнему считаю, что "Зенит" — мой родной клуб. Тем более что моя самая первая команда дома уже не существует.

С другой стороны, чересчур долго жду шанса проявить себя в основе. А годы идут. Так что волей-неволей серьезно размышляю над следующим шагом в карьере.

Смогу ли сыграть против "Зенита" по условиям аренды? Да, если заплачу очень большую сумму денег", — приводит слова Джорджевича "Матч ТВ".
Теги: Зенит Арсенал Тула Джорджевич
Сегодня, 10:52
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#2  Городовой  Россия (Сегодня, 12:26)
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Болеет за:
«Зенит»
Вообще не понял решения Семака.Лука неплохо играл в Арсенале в прошлом сезоне,в этом году хорош там,на предсезонке забивал-неужели Зениту помешал бы сейчас быстрый игрок при дефиците в атаке?Кокорин похоже надолго из футбола выпал,в итоге кроме Шатова,Мака,Дриусси и Дзюбы в атаке нет альтернатив.Болотный это не усиление,а лишь ротация и лишний столб при проблемах.который впрочем не с Анжи,не с Динамо и Цска своими выходами пользы не принес,а значит это перестало работать.Я бы дал шанс Луке.Не сказать что показатели Дриусси на голову выше,а уж про Шатова на фланге и вспоминать не стоит.Олег как всегда по стандарту-на старте пара полезных матчей против аутсайдеров,потом больная пятка,колено,бедро,попа и полсезона индивидуальные занятиям с одним-двумя удачными выходами в промежутках между лечениями и десятком замен в перерыве ввиду полной бесполезности.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 10:58)
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи тебе Лука в твоей карьере где бы она не сложилась, но только не в матчах с Зенитом
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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