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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лука Джорджевич: сыграю против "Зенита", если заплачу очень большие деньги
Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич, выступающий на правах аренды за тульский "Арсенал", рассказал, что сможет выйти на матч против своего клуба, если заплатит компенсацию.
"По-прежнему считаю, что "Зенит" — мой родной клуб. Тем более что моя самая первая команда дома уже не существует.
С другой стороны, чересчур долго жду шанса проявить себя в основе. А годы идут. Так что волей-неволей серьезно размышляю над следующим шагом в карьере.
Смогу ли сыграть против "Зенита" по условиям аренды? Да, если заплачу очень большую сумму денег", — приводит слова Джорджевича "Матч ТВ".
"По-прежнему считаю, что "Зенит" — мой родной клуб. Тем более что моя самая первая команда дома уже не существует.
С другой стороны, чересчур долго жду шанса проявить себя в основе. А годы идут. Так что волей-неволей серьезно размышляю над следующим шагом в карьере.
Смогу ли сыграть против "Зенита" по условиям аренды? Да, если заплачу очень большую сумму денег", — приводит слова Джорджевича "Матч ТВ".
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