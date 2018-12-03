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Евгений Ловчев: Семин очень недоволен Смоловым

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал нынешний уровень игры форварда "Локомотива" Федора Смолова.

"После перехода Смолова в "Локо", Федор в чем-то потерял. В том числе и в уверенности.

Сильно бросается в глаза, что Семин им недоволен, и он сам собой недоволен. А Смолов такой игрок, когда он уверен в своих силах, тогда показывает свой максимум" — приводит слова Ловчева Sportbox.

Смолов в нынешнем сезоне в чемпионате России в составе "Локомотива" провел 9 матчей, в которых забил 3 гола.
Теги: Семин Смолов Ловчев Локомотив Спартак
Сегодня, 11:24
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(1)
#5  dreamcatcher   (Сегодня, 13:07)
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online

Прошлый раз Федя пошел вниз, когда нашел себе Лопыреву.
Ищите женщину. (с)
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#4  Scoter  дом (Сегодня, 12:56)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Смолова сильно распиарили -он никогад не был сильным футболистом и если он выдал 1 неплохой сезон ,то не стоит ждать от него чего то сверхъестественного . Он Средний нап даже по рамкам РФПЛ,не моуг понять почему из него сделали какую то звезду от которой что то постоянно ждут
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 12:38)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сами это днище купили и еще дорого заплатили.Смолов это игрок штрафной и паса на пустые в которые он частенько и в Краснодаре не попадал,но там атака быстрая и техничная под напа самое то и моментов много,а в Локо за матч один-два и тут уже мастерства как не было так и нет для реализации.У Краснодара забивают и Ари,И Сулейманов,и Вандерсон.Там любой нап встроенный в игру забивать станет,поэтому Смолова и продали-игрок на закате карьеры,весь поломанный,через годик во второго Шатова превратится.Три матча-месяц лечения.Все к этому и идет.Для Краснодара это верное решение,А Локо не успел купить,как Федя опять поломался.ТРи-четыре раза в год это норма Смолова.Уверен лучше не станет,Локо купил кота в мешке,а вот Спартак и Зенит отказались тратить огромные деньги на этого бездаря,как показывает время оказались правы и продать Смолова Локо не сможет выгодно.Будет по арендам валандаться или на скамейке сидеть до конца контракта.Мне кажется Ари был бы куда полезнее и дешевле.Настоящий бомбардир это тот кто в любом клубе забивает много,о Смолове такого не скажешь.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 12:16)
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Болеет за:
«Терек»
Смолов в нынешнем сезоне в чемпионате России в составе "Локомотива" провел 9 матчей, в которых забил 3 гола.

При таком тренере это великолепный показатель. Играл бы у более квалифицированного, уже штук 20 было бы!!
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 12:05)
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Болеет за:
«Локомотив»
Действительно, лучше бы Ари купили, пусть голов больше бы не было, зато активности было бы намного больше.
В этом сезоне дядя Федя как чемодан без ручки, и выкинуть жалко и уже не продать в ближайшие годы.
Брали Хенти, Портнягина, теперь еще более дорогой дармоед.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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