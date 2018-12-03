Евгений Ловчев: Семин очень недоволен Смоловым

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал нынешний уровень игры форварда "Локомотива" Федора Смолова."После перехода Смолова в "Локо", Федор в чем-то потерял. В том числе и в уверенности.Сильно бросается в глаза, что Семин им недоволен, и он сам собой недоволен. А Смолов такой игрок, когда он уверен в своих силах, тогда показывает свой максимум" — приводит слова Ловчева Sportbox.Смолов в нынешнем сезоне в чемпионате России в составе "Локомотива" провел 9 матчей, в которых забил 3 гола.