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Мать 18-летнего игрока "Локомотива" Ломакина заявила в полицию о его пропаже

Мать хавбека московского "Локомотива" Алексея Ломакина обратилась в полицию с просьбой найти своего сына.

"В полицию обратилась женщина, которая пояснила, что её сын 30 ноября 2018 г. уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив" и после того, как переночевал там, перестал поддерживать связь.

Телефон молодого человека появился в сети только 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси, водитель которого пояснил ей, что вещи оставил их сын Алексей, ехавший с другом Иваном. Сам Иван в ходе беседы с матерью футболиста пояснил, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, где проводили время", — заявил источник в полиции.

Также по словам матери Ломакина, он "иногда употребляет медицинский препарат "Тропикамид", от которого поведение его становится неадекватным".

Ломакин является воспитанником академии "Локомотива", а с февраля этого года выступает за основную команду "железнодорожников".

Агентство городских новостей
Теги: Локомотив Ломакин
Сегодня, 14:43
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#5  GS  Москва (Сегодня, 15:10)
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online

Городовой,
Блин, у меня как-то ночью соседом в автобусе молодой наркоша оказался, которого без денег из притона выкинули и в метро не пускали. Объяснил ему, как поверху до дома добираться, а доехал ли он, Бог весть. Довольно холодно было.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#4  Городовой  Россия (Сегодня, 14:52)
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Болеет за:
«Зенит»
Уже понятно куда футболер путь держит.Отнюдь не в большой футбол,там наркоманов и алкоголиков не жалуют.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
по словам матери Ломакина, он "иногда употребляет медицинский препарат "Тропикамид", от которого поведение его становится неадекватным".


а как же его в команду зачислили ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  nofrills  Москва (Сегодня, 14:47)
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Болеет за:
«Динамо» М
найдется юный алконавт, никуда не денется.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 14:45)
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Болеет за:
«Спартак»
Тропикамид. Ясно.


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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