Мать 18-летнего игрока "Локомотива" Ломакина заявила в полицию о его пропаже

Мать хавбека московского "Локомотива" Алексея Ломакина обратилась в полицию с просьбой найти своего сына."В полицию обратилась женщина, которая пояснила, что её сын 30 ноября 2018 г. уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив" и после того, как переночевал там, перестал поддерживать связь.Телефон молодого человека появился в сети только 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси, водитель которого пояснил ей, что вещи оставил их сын Алексей, ехавший с другом Иваном. Сам Иван в ходе беседы с матерью футболиста пояснил, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, где проводили время", — заявил источник в полиции.Также по словам матери Ломакина, он "иногда употребляет медицинский препарат "Тропикамид", от которого поведение его становится неадекватным".Ломакин является воспитанником академии "Локомотива", а с февраля этого года выступает за основную команду "железнодорожников".