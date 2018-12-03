Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:39
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (7)
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (7)
14:02
Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке (1)
Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке (1)
13:14
"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове (55)
"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове (55)
10:26
Илья Геркус: это был не наш день (5)
Илья Геркус: это был не наш день (5)
10:08
Денис Попов: у Глушакова есть лишь два варианта - пойти на мировую с фанатами или уйти из команды (9)
Денис Попов: у Глушакова есть лишь два варианта - пойти на мировую с фанатами или уйти из команды (9)
08:56
Алана Мамаева: Паша променял семью на шлю*у, из-за которой и начался конфликт с водителем (20)
Алана Мамаева: Паша променял семью на шлю*у, из-за которой и начался конфликт с водителем (20)
"Тосно" вернет стадиону "Петровский" долг в 12,9 млн рублей по решению суда
"Тосно" из Ленинградской области выплатит спортивному комплексу "Петровский" долг в 12,9 млн рублей по решению арбитражного суда, сообщается в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - сообщается в карточке дела о взыскании с "Тосно" долгов по иску "Петровского".
Как сообщалось ранее, спорткомплекс подал в суд на "Тосно" в сентябре текущего года.
Стадион "Петровский" ранее был домашней ареной для футбольного клуба "Зенит", а затем клуб стал использовать стадион "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, где проходили матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. После этого в 2017-2018 годах "Петровский" был домашней ареной ФК "Тосно".
ТАСС
"Иск удовлетворить полностью", - сообщается в карточке дела о взыскании с "Тосно" долгов по иску "Петровского".
Как сообщалось ранее, спорткомплекс подал в суд на "Тосно" в сентябре текущего года.
Стадион "Петровский" ранее был домашней ареной для футбольного клуба "Зенит", а затем клуб стал использовать стадион "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, где проходили матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. После этого в 2017-2018 годах "Петровский" был домашней ареной ФК "Тосно".
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.