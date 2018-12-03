"Тосно" вернет стадиону "Петровский" долг в 12,9 млн рублей по решению суда

"Тосно" из Ленинградской области выплатит спортивному комплексу "Петровский" долг в 12,9 млн рублей по решению арбитражного суда, сообщается в картотеке арбитражных дел."Иск удовлетворить полностью", - сообщается в карточке дела о взыскании с "Тосно" долгов по иску "Петровского".Как сообщалось ранее, спорткомплекс подал в суд на "Тосно" в сентябре текущего года.Стадион "Петровский" ранее был домашней ареной для футбольного клуба "Зенит", а затем клуб стал использовать стадион "Санкт-Петербург" на Крестовском острове, где проходили матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. После этого в 2017-2018 годах "Петровский" был домашней ареной ФК "Тосно".