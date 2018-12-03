СК РФ проводит доследственную проверку по факту гибели футболиста "Локомотива"

Следственный комитет Российской Федерации проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела полузащитника "Локомотива" Алексея Ломакина. В СК РФ добавили, что на лице игрока обнаружены ссадины."По факту обнаружения тела молодого человека на юге Москвы проводится доследственная проверка. Утром 2 декабря 2018 года на берегу реки Городня на юге Москвы было обнаружено тело 18-летнего юноши. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. При визуальном осмотре на лице обнаружены ссадины. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и очевидцев произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в СК РФ.