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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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СК РФ проводит доследственную проверку по факту гибели футболиста "Локомотива"
Следственный комитет Российской Федерации проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела полузащитника "Локомотива" Алексея Ломакина. В СК РФ добавили, что на лице игрока обнаружены ссадины.
"По факту обнаружения тела молодого человека на юге Москвы проводится доследственная проверка. Утром 2 декабря 2018 года на берегу реки Городня на юге Москвы было обнаружено тело 18-летнего юноши. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. При визуальном осмотре на лице обнаружены ссадины. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и очевидцев произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в СК РФ.
"Спорт-Экспресс"
"По факту обнаружения тела молодого человека на юге Москвы проводится доследственная проверка. Утром 2 декабря 2018 года на берегу реки Городня на юге Москвы было обнаружено тело 18-летнего юноши. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. При визуальном осмотре на лице обнаружены ссадины. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и очевидцев произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в СК РФ.
"Спорт-Экспресс"
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