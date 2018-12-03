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В Интернете появилось видео последних минут жизни футболиста "Локомотива"

В Интернете появилось видео последних минут жизни 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина.

На ролике, оказавшемся в распоряжении телеканала "360", видно одинокую фигуру, которая направляется к реке Городня, расположенной на юге Москвы. Затем она падает и теряет куртку, которую позже на тропинку вытащила лиса.

Теги: Локомотив
Сегодня, 19:22
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#3  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 19:29)
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online

Блеать, человек умирает, а тут: "Ставь лайк"!

Оскотинились совсем, падлы!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#2  valerafromsplus   (Сегодня, 19:28)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Так он суициднулся что ли?
Регистрация: 15.08.2013 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 19:26)
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online
Болеет за:
«Терек»
По-моему в 18 лет надо бы знать, что приём алкоголя и лекарственных препаратов в одно и то же время, крайне опасен для жизни, из-за непредсказуемых хим. реакций в организме.

И как всегда видео в говнокачестве, со склейкой, из которой мало что понять можно, снятое на кнопочный телефон, в 144р разрешении в 2018 году))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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