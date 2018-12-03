В Интернете появилось видео последних минут жизни футболиста "Локомотива"

В Интернете появилось видео последних минут жизни 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина.На ролике, оказавшемся в распоряжении телеканала "360", видно одинокую фигуру, которая направляется к реке Городня, расположенной на юге Москвы. Затем она падает и теряет куртку, которую позже на тропинку вытащила лиса.