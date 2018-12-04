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Валерий Газзаев: вы считаете, что Леонид Федун желает "Спартаку" зла и сам себе враг?

Знаменитый российский тренер, а сейчас заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев поделился мнением о ситуации в "Спартаке".

"Мне абсолютно непонятно, какое право болельщики имеют решать судьбу тренера или игрока. Их роль велика при поддержке команды, и они, само собой, могут выражать точку зрения, но для принятия кадровых решений есть руководство. Сегодня фанаты будут в грубой форме требовать изгнания футболиста из клуба, а завтра начнут диктовать, как игрокам тренироваться или кого тренеру менять?!

Речь даже не конкретно про Глушакова. За результат отвечают не болельщики, а президент клуба, главный тренер и футболисты. Неужели кто-то действительно всерьез считает, что Леонид Федун, вложивший в "Спартак" столько сил, средств и эмоций, желает клубу зла и сам себе враг?!" - заявил Газзаев.

"СЭ"
Теги: Федун Газзаев Спартак Глушаков
Сегодня, 09:39
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#12  iDEAD  Череповец (Сегодня, 11:56)
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online

Цитата: valerman40
Ответьте мне граждане минусующие- хоть раз после чемпионского года Федун поинтересовался, что происходит с командой? Зато по нескольку раз на день наверняка интересовался стройкой в Тушино.

Он тебе докладывался ? Мне докладывался ? Снова очередные тупые предположения и догадки , впрочем ни чего нового !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#11  MAG554  UdSSR (Сегодня, 11:50)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Animalize
Спартак, приносит ему меньше, чем стройка. Зачем ему тратить время на Спартак?

есть вариант. как хобби ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#10  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:45)
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online
Болеет за:
«Спартак»
газзаев пес


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#9  EMDM   (Сегодня, 11:19)
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Болеет за:
ЦСКА
Неужели кто-то действительно всерьез считает, что Леонид Федун, вложивший в "Спартак" столько сил, средств и эмоций, желает клубу зла и сам себе враг

Плохой тренер тоже не желает клубу зла и себе не враг.
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
#8  Avtokrat   (Сегодня, 11:09)
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valerman40,
А тебе Федун должен докладывать о этом?
Регистрация: 26.05.2012 [жалоба]
#7  cska1971  Москва (Сегодня, 11:09)
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online

Цитата: valerman40
Ответьте мне граждане минусующие- хоть раз после чемпионского года Федун поинтересовался, что происходит с командой? Зато по нескольку раз на день наверняка интересовался стройкой в Тушино.


А вы думали, что легли под олигарха и всё, в шоколаде? Растаяли ваши шоколадки. А ведь он давно вам и про 10% говорил, и про "безубыточность клуба"...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#6  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Animalize
Цитата: valerman40
Ответьте мне граждане минусующие- хоть раз после чемпионского года Федун поинтересовался, что происходит с командой? Зато по нескольку раз на день наверняка интересовался стройкой в Тушино. У Пса такая работа хвалить больших начальников.


Отвечу тебе.
Спартак, приносит ему меньше, чем стройка. Зачем ему тратить время на Спартак?

Вот и я о том же Пух.

Цитата: Ганнибал
Цитата: valerman40
Ответьте мне граждане минусующие- хоть раз после чемпионского года Федун поинтересовался, что происходит с командой?

Федун отдал делать дело профессионалам!) С чего ты решил что не интересовался?? ну вот откуда?))))

Откуда? Я понимаю когда у Анжи нет денег и они борятся за выживание. Я не понимаю когда есть деньги и все остальное, когда их тратят куда надо и не надо, и при этом быть посмешищем всей страны.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#5  Animalize  Красно-белый город (Сегодня, 10:46)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Ответьте мне граждане минусующие- хоть раз после чемпионского года Федун поинтересовался, что происходит с командой? Зато по нескольку раз на день наверняка интересовался стройкой в Тушино. У Пса такая работа хвалить больших начальников.


Отвечу тебе.
Спартак, приносит ему меньше, чем стройка. Зачем ему тратить время на Спартак?


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Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
#4  Critique   (Сегодня, 10:26)
  • +6
  •  (6)

Просто Федун не очень грамотный управленец. Он не разобрался в футбольной кухне и часто принимает опрометчивые решения. В отличие от Галицкого.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#3  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 10:18)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Ответьте мне граждане минусующие- хоть раз после чемпионского года Федун поинтересовался, что происходит с командой?

Федун отдал делать дело профессионалам!) С чего ты решил что не интересовался?? ну вот откуда?))))
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#2  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:08)
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Пес отстрелялся. Весь пафос в одном- вы никто, ваше дело покупать билеты, а уж какой спектакль будет определять будет Федун и ОПГ.

Ответьте мне граждане минусующие- хоть раз после чемпионского года Федун поинтересовался, что происходит с командой? Зато по нескольку раз на день наверняка интересовался стройкой в Тушино. У Пса такая работа хвалить больших начальников.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#1  доктор Хайдер   (Сегодня, 09:44)
  • -3
  •  (13)

Мы счтаем, что фидун- г**дон.... А газаев- пёс....


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я снова начал есть!...
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
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