Валерий Газзаев: вы считаете, что Леонид Федун желает "Спартаку" зла и сам себе враг?

Знаменитый российский тренер, а сейчас заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев поделился мнением о ситуации в "Спартаке"."Мне абсолютно непонятно, какое право болельщики имеют решать судьбу тренера или игрока. Их роль велика при поддержке команды, и они, само собой, могут выражать точку зрения, но для принятия кадровых решений есть руководство. Сегодня фанаты будут в грубой форме требовать изгнания футболиста из клуба, а завтра начнут диктовать, как игрокам тренироваться или кого тренеру менять?!Речь даже не конкретно про Глушакова. За результат отвечают не болельщики, а президент клуба, главный тренер и футболисты. Неужели кто-то действительно всерьез считает, что Леонид Федун, вложивший в "Спартак" столько сил, средств и эмоций, желает клубу зла и сам себе враг?!" - заявил Газзаев.