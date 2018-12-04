Александр Егоров – о красной карточке Рассказову: доверяю арбитру, поступил бы так же, как он

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказал мнение о ситуации с вынесением красной карточки защитнику "Спартака" Николаю Рассказову в матче с "Локомотивом" в рамках чемпионата России.В этой встрече на 67-й минуте Рассказов был удален арбитров Сергеем Карасевым – мяч, по решению рефери, попал в руку защитнику. Арбитр назначил пенальти, который не реализовал форвард железнодорожников Федор Смолов.Рассказову грозит одноматчевая дисквалификация, но ее красно-белые могут оспорить, если судейско-экспертная комиссия РФС примет сторону "Спартака" и посчитает, что мяч попал в голову.