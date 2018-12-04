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Александр Егоров – о красной карточке Рассказову: доверяю арбитру, поступил бы так же, как он

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказал мнение о ситуации с вынесением красной карточки защитнику "Спартака" Николаю Рассказову в матче с "Локомотивом" в рамках чемпионата России.

В этой встрече на 67-й минуте Рассказов был удален арбитров Сергеем Карасевым – мяч, по решению рефери, попал в руку защитнику. Арбитр назначил пенальти, который не реализовал форвард железнодорожников Федор Смолов.

Рассказову грозит одноматчевая дисквалификация, но ее красно-белые могут оспорить, если судейско-экспертная комиссия РФС примет сторону "Спартака" и посчитает, что мяч попал в голову.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Егоров Рассказов
Сегодня, 17:18
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#1  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 17:24)
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online
Болеет за:
«Спартак»
М-м-м......А четыре новости вниз про что?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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