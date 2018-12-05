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СМИ: Адриано перейдет в "Галатасарай"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриано договорился о контракте с "Галатасараем", сообщает HaberTurk.

Сумма сделки составит 4 миллиона евро, а самому игроку предложат контракт на 3,5 года. Его действующее соглашение со "Спартаком" действует еще полтора года.
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 13:23
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#8  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 13:55)
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Цитата: ythe
Цитата: zen-it
Да хоть на луну ,всем пох.. на этого бандерлогу!!!И сраптак вонючий!!
Эк тебя корежит после бояры... Иди проспись


Тут спи не спи - жертва оптимизации здравоохранения.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#7  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:52)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну ща раздадут хороших футболистов и в пердив отправятся

денег нет, и вы держитесь


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#6  anonymous   (Сегодня, 13:51)
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  •  (2)
online

за 1.5 ляма ещё бы поверил, а тут явно цену набивают
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  ythe  Ё-бург (Сегодня, 13:48)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Да хоть на луну ,всем пох.. на этого бандерлогу!!!И сраптак вонючий!!

Эк тебя корежит после бояры... Иди проспись

Цитата: nedva
Адриано? за 4 ляма?! Смешно... Агенты начали новый контракт выбивать?

А то. Причем, лет на пять smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#4  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 13:46)
  • -2
  •  (2)

Если в Турцию, то лет через пять, как Таски. Туда дорога длинная. Там долго хотят.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#3  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:42)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Да хоть на луну ,всем пох.. на этого бандерлогу!!!
И сраптак вонючий!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#2  nedva  Russia (Сегодня, 13:34)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Адриано? за 4 ляма?! Смешно... Агенты начали новый контракт выбивать?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:32)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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