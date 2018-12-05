СМИ: Адриано перейдет в "Галатасарай"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриано договорился о контракте с "Галатасараем", сообщает HaberTurk.Сумма сделки составит 4 миллиона евро, а самому игроку предложат контракт на 3,5 года. Его действующее соглашение со "Спартаком" действует еще полтора года.