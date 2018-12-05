"Спартак" - "Урал": Максименко заменил Реброва в старте

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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20:29
"Просто омерзительно" - Василий Уткин прокомментировал решение продлить арест Мамаева и Кокорина (1)
"Просто омерзительно" - Василий Уткин прокомментировал решение продлить арест Мамаева и Кокорина (1)
19:36
"Держим за вас кулачки" - "Зенит" поддержал Кокорина и Мамаева в программе Андрея Малахова (4)
"Держим за вас кулачки" - "Зенит" поддержал Кокорина и Мамаева в программе Андрея Малахова (4)
17:37
Источник: "Спартак" не устраивает физическое состояние Романа Еременко - он покинет клуб зимой (33)
Источник: "Спартак" не устраивает физическое состояние Романа Еременко - он покинет клуб зимой (33)
16:40
Суд не приобщил к делу опрос спутницы Мамаева и Кокориных, которая села в машину избитого водителя (7)
Суд не приобщил к делу опрос спутницы Мамаева и Кокориных, которая села в машину избитого водителя (7)
16:14
Сергей Анохин: восстановление заболевших гепатитом воспитанников "Спартака" происходит нормально
Сергей Анохин: восстановление заболевших гепатитом воспитанников "Спартака" происходит нормально
14:21
Адвокат Кокорина: стоит ли удерживать под стражей моего подзащитного, у которого есть определенные заслуги перед страной?! (10)
Адвокат Кокорина: стоит ли удерживать под стражей моего подзащитного, у которого есть определенные заслуги перед страной?! (10)
14:16
Адвокат Мамаева: учитывая общественный резонанс, справедливой и гуманной станет одна из трех мер - домашний арест, ограничение действий, залог (1)
Адвокат Мамаева: учитывая общественный резонанс, справедливой и гуманной станет одна из трех мер - домашний арест, ограничение действий, залог (1)
14:07
Возможность взять реванш для "Спартака", попытка "Локо" реабилитироваться. Превью Кубка России
Возможность взять реванш для "Спартака", попытка "Локо" реабилитироваться. Превью Кубка России
14:01
"Хочу ответить за то, что совершил. Но не за то, что мне приписывают". Слова Кокорина из зала суда (10)
"Хочу ответить за то, что совершил. Но не за то, что мне приписывают". Слова Кокорина из зала суда (10)
13:07
Следствие считает, что обвиняемые могут продолжить преступную деятельность и скрыться из страны (32)
Следствие считает, что обвиняемые могут продолжить преступную деятельность и скрыться из страны (32)
"Спартак" - "Урал": Максименко заменил Реброва в старте
"Спартак" и "Урал" объявили составы на предстоящий матч Кубка России.
"Спартак": Максименко, Д. Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Тимофеев, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.
Запасные: Ребров, Селихов, Гапонов, Самедов, Ананидзе, Ташаев, Попов, Ломовицкий, Игнатов, Мелкадзе, Роша.
"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.
Запасные: Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Динга, Балажиц, Евсеев, Жигулев, Чантурия, Бумаль, Араторе, Панюков, Юсупов.
"Спартак": Максименко, Д. Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Тимофеев, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.
Запасные: Ребров, Селихов, Гапонов, Самедов, Ананидзе, Ташаев, Попов, Ломовицкий, Игнатов, Мелкадзе, Роша.
"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.
Запасные: Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Динга, Балажиц, Евсеев, Жигулев, Чантурия, Бумаль, Араторе, Панюков, Юсупов.
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