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"Спартак" - "Урал": Максименко заменил Реброва в старте

"Спартак" и "Урал" объявили составы на предстоящий матч Кубка России.

"Спартак": Максименко, Д. Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Тимофеев, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.
Запасные: Ребров, Селихов, Гапонов, Самедов, Ананидзе, Ташаев, Попов, Ломовицкий, Игнатов, Мелкадзе, Роша.

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.
Запасные: Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Динга, Балажиц, Евсеев, Жигулев, Чантурия, Бумаль, Араторе, Панюков, Юсупов.
Теги: Спартак Урал Ребров Максименко
Сегодня, 18:50
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#6  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:23)
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Болеет за:
«Спартак»
Пока уг


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
#5  rwspartach  Россия (Сегодня, 19:17)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кононов упёртый долбoёб.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 19:15)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пора бы уже и Селихову выйти сегодня.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 19:08)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Тимофеев лишнее бестолковое звено в основном составе, если судить по последним матчам, Ребров и слава богу на своем месте. Удачи и победы 3-1, 4-0.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:00)
  • -5
  •  (7)
online

А где же Петкович? smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  andrews74  Ухта (Сегодня, 18:57)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну замена Реброва ожидаема, посмотрим, смогут ли остальные в таком графике сыграть хорошо (состав тот же, что и с Локо).
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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