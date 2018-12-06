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КДК перенес рассмотрение расистских выкриков фанатов "Спартака"

КДК РФС перенес на 13 декабря рассмотрение расистских выкриков болельщиками "Спартака" в матче 16-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).

Фанаты красно-белых оскорбляли на почве расизма вратаря железнодорожников Гильерме.

По словам главы КДК Артура Григорьянца, рассмотрение данного вопроса было перенесено на следующий четверг, так как по объективным причинам сегодня не было представителя "Локомотива".

Sport24
Теги: Спартак
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