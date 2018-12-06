КДК перенес рассмотрение расистских выкриков фанатов "Спартака"

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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18:44
Дмитрий Медведев: Россия потратила 650 миллиардов рублей на подготовку к ЧМ-2018, а заработала на 200 миллиардов больше
Дмитрий Медведев: Россия потратила 650 миллиардов рублей на подготовку к ЧМ-2018, а заработала на 200 миллиардов больше
18:22
Стал известен призовой фонд турнира с участием "Локомотива", "Спартака", "Зенита" и "Ростова" в Катаре (1)
Стал известен призовой фонд турнира с участием "Локомотива", "Спартака", "Зенита" и "Ростова" в Катаре (1)
16:40
Игорь Лебедев: по-человечески Кокорина и Мамаева жалко, но в уголовном кодексе нет поблажек футболистам (8)
Игорь Лебедев: по-человечески Кокорина и Мамаева жалко, но в уголовном кодексе нет поблажек футболистам (8)
16:04
Адвокат Мамаева: завтра или в понедельник подадим апелляцию на решение суда о продлении срока содержания Павла под стражей (2)
Адвокат Мамаева: завтра или в понедельник подадим апелляцию на решение суда о продлении срока содержания Павла под стражей (2)
15:19
Гендиректор тульского "Арсенала": заплатить 10 млн рублей за VAR может позволить себе каждый клуб РПЛ
Гендиректор тульского "Арсенала": заплатить 10 млн рублей за VAR может позволить себе каждый клуб РПЛ
14:51
Денис Глушаков в матче с "Уралом" сыграл в футболке с перевернутой эмблемой "Спартака" (фото) (8)
Денис Глушаков в матче с "Уралом" сыграл в футболке с перевернутой эмблемой "Спартака" (фото) (8)
14:21
"Перебор какой-то" - Динияр Билялетдинов прокомментировал продление ареста Кокорина и Мамаева (3)
"Перебор какой-то" - Динияр Билялетдинов прокомментировал продление ареста Кокорина и Мамаева (3)
12:47
Впервые в истории чемпионатов России одна команда провела календарный год без выездных поражений (21)
Впервые в истории чемпионатов России одна команда провела календарный год без выездных поражений (21)
12:19
Григорий Иванов: было бы прекрасно, если бы Шатов, Смолов, Кокорин и Мамаев завершили карьеры в "Урале" (9)
Григорий Иванов: было бы прекрасно, если бы Шатов, Смолов, Кокорин и Мамаев завершили карьеры в "Урале" (9)
11:42
Гендиректор "Арсенала": Черевченко даже не интересовала сумма зарплаты - он просто хотел работать
Гендиректор "Арсенала": Черевченко даже не интересовала сумма зарплаты - он просто хотел работать
11:37
Андрей Воронин - о Кокорине и Мамаеве: при таких раскладах каждый третий должен в тюрьме сидеть (23)
Андрей Воронин - о Кокорине и Мамаеве: при таких раскладах каждый третий должен в тюрьме сидеть (23)
09:22
Олег Кононов: пока не стоит оценивать нашу игру - нам нужен минимум 21 день на хорошую подготовку (10)
Олег Кононов: пока не стоит оценивать нашу игру - нам нужен минимум 21 день на хорошую подготовку (10)
КДК перенес рассмотрение расистских выкриков фанатов "Спартака"
КДК РФС перенес на 13 декабря рассмотрение расистских выкриков болельщиками "Спартака" в матче 16-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).
Фанаты красно-белых оскорбляли на почве расизма вратаря железнодорожников Гильерме.
По словам главы КДК Артура Григорьянца, рассмотрение данного вопроса было перенесено на следующий четверг, так как по объективным причинам сегодня не было представителя "Локомотива".
Sport24
Фанаты красно-белых оскорбляли на почве расизма вратаря железнодорожников Гильерме.
По словам главы КДК Артура Григорьянца, рассмотрение данного вопроса было перенесено на следующий четверг, так как по объективным причинам сегодня не было представителя "Локомотива".
Sport24
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