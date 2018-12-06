Борис Игнатьев: болельщики теряются в догадках и не получают удовольствия от игры кумиров - нужно пересмотреть календарь

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, подводя в интервьюитоги первых матчей ? финала Кубка России, отметил, что остался недоволен качеством игры, выразил мнение, что в российском футболе нужно пересмотреть календарь, а также поделился мыслями по поводу ответных встреч турнира.- И «Спартак», и «Краснодар», будучи хозяевами в первом матче, усложнили себе ситуацию перед ответными играми, не удержав победу, - приводит слова Игнатьева корреспондентВиктория Яковлева. - Если говорить о противостоянии «Локомотива» и «Рубина», то видно, что уставшими люди подходят к этим играм. Они ментально устают. Большое количество матчей которые они проводят, и минимум пауз между играми не дают осуществлять задуманное в силу состояния, которое говорит о том, что надо сделать подлиннее отдых, что надо передохнуть и чуть позднее выйти на следующую игру в более хорошем состоянии. Все эти вещи сказываются на качестве игры — отсюда болельщики, которые приходят на спектакль с участием больших мастеров, теряются в догадках и не получают того удовольствия от игры всех тех своих кумиров, которые предстают перед ними. И «Локомотив» добился победы над «Рубином» в очень тяжелой борьбе, где неуступчивый соперник был на своем уровне: хорошо оборонялся, контратаковал. Но сказать, что немногочисленная публика получала истинное удовольствие от увиденной игры, нельзя. Мне видится, что и футболисты не получают от всего этого удовлетворения. Поэтому надо пересматривать календарь. И когда приближается в чемпионате зимняя пауза, когда наступает зима, надо давать возможность больше отдыхать.- Конечно, «Локомотив» имеет сейчас преимущество перед соперником. Как бы там не было, но перед ними есть некий маячок, то, от чего надо отталкиваться в игре в Казани. Но в гостях, наверное, «Локо» будет непросто. Но при этом я бы не очень верил в счастливый конец для «Рубина». Как бы там не было, но в следующем году может многое произойти и должно произойти и в плане проведения селекционной работы, и законченности в командных построениях, и в командной игре. Поэтому имеющееся преимущество осязаемо, а у «Рубина» его пока нет. Но, играя дома, «Рубин» может изменить ситуацию, о чем крайне важно думать «Локомотиву».Что касается ничьей в матче «Краснодар» - «Ростов» (2:2), то «Ростов» заставил смотреть на себя как на очень серьезную команду. С приходом Карпина изменилось общее отношение к людям на трибунах, отношение к самим себе. Они по-настоящему относятся к игровым эпизодам, они до конца бьются. Ответный матч будет сложным, но мы видим, что«Краснодар», демонстрирующий очень хороший футбол в плане смотрибельности, потерял очень большую группу игроков. Но в следующем году, думаю, что «Краснодар»выйдет на свой уровень. Но опять же считаю, что это будет непростая игра, поскольку под руководством Карпина «Ростов» будет стараться двигаться дальше. Здесь шансы соперников мне кажутся равными.«Спартак»? В команду недавно пришел новый специалист. Пока не видно особых изменений в лучшую сторону. В силу временных параметров. Ему явно не хватает времени, чтобы изменить что-то в игровом плане. Он только знакомится с возможностями футболистов. Но все-таки это «Спартак» и будет усиление, поэтому надеюсь, что будут изменения в игровом стиле. Так что в противостоянии «Спартака» и «Урала» я отдаю предпочтение спартаковцам. В паре «Арсенал» - «Оренбург», на мой взгляд, уже почти все ясно: преимущество туляков на выезде в два мяча — серьезный задел. При этом сегодня «Арсенал» показывает довольно хорошую игру.