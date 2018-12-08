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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Шикунов пока не подтверждает заинтересованность "Крыльев" в нападающем из Болгарии
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов не подтвердил информацию о том, что самарский клуб заинтересован в подписании контракта с 32-летним болгарским нападающим Валери Божиновым.
"Такой информации у меня нет, ничего не знаю насчет перехода Божинова", - сказал Шикунов.
Божинов известен по выступлениям во многих ведущих европейских клубах - "Ювентусе", "Манчестер Сити", "Фиорентине" и лиссабонском "Спортинге".
"Спорт-Экспресс"
"Такой информации у меня нет, ничего не знаю насчет перехода Божинова", - сказал Шикунов.
Божинов известен по выступлениям во многих ведущих европейских клубах - "Ювентусе", "Манчестер Сити", "Фиорентине" и лиссабонском "Спортинге".
"Спорт-Экспресс"
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