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"Спартак" в Махачкале разгромил "Анжи"

В матче 17-го тура чемпионата России "Спартак" в гостях с крупным счетом обыграл "Анжи".

Чемпионат России

17 тур

"Анжи" – "Спартак" 0:3

Голы: Зе Луиш, 44 (пен.), 86, Адриано, 55 (пен.)

"Анжи": Дюпин, Гапон, Новосельцев, Удалый, Савичев, Гиголаев, Кулик (Хамдамов, 81), Глебов, Ондуа, Понсе (Ахъядов, 70), Долгов (Кацаев, 56)

"Спартак": Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Ломовицкий, Попов (Самедов, 77), Мельгарехо (Петкович, 68), Глушаков, Ханни, Адриано (Ананидзе, 70), Луиш

Предупреждения: Гиголаев, 15, Попов, 61, Глебов, 78, Кутепов, 78

Удаления: Гиголаев, 52
Теги: Спартак Анжи
Сегодня, 21:55
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#64  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 22:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Чуть позже сейчас Олег Иванович мотыля нанизывает


Давайте домой,не видно уже ни хрена

Цитата: utekay
старый, вонючий спортачишко

Вы про это говно спрашивали


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#63  utekay  Россия (Сегодня, 22:39)
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online
Болеет за:
«Зенит»
разгром по-поросячьи...два пендаля и халява, узнаю старый, вонючий спортачишко confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#62  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:38)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Правильней читать-занёс чемодан денег...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#61  kuzz  Москва (Сегодня, 22:38)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лечащий Врач,
Чуть позже сейчас Олег Иванович мотыля нанизывает
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#60  Frankenstein   (Сегодня, 22:36)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Ждем комментарии деда и червя

Червь опять расскажет про комфортное судейство Безбородова,представляю как ему пердак разворотило в клочья,может и не сможет комментарии дать сегодня))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#59  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 22:35)
  • +1
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online
Болеет за:
«Барселона»
третий гол прикольный. чем то романцевский спартак напомнило


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
#58  Blessing  Спб (Сегодня, 22:35)
  • -3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Короче , весной посмотрим

Какой уже год здесь сижу, а у этого пользователя так и не поменялись мечты и привычки: он каждый год с оптимизмом ждёт весну.Скучно наверное так жить, болея за команду, с которой только и приходится, надеяться на лучшее.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#57  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 22:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Олег Иванович курит трубку возле лунки, отборно матеря Ломовицкого


Вы с ним сейчас? Передавайте привет!


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#56  kuzz  Москва (Сегодня, 22:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лечащий Врач,
Олег Иванович курит трубку возле лунки, отборно матеря Ломовицкого
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#55  kent71  Рим (Сегодня, 22:31)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Если пенальти и удаление прогнозировались изначально, то третий гол с игры поставил в тупик. Надо будет глянуть, что-то тут не так, что свинота сподобилась сама забить, наверняка ведь с нарушением.

Не наверняка. а точно с головой не все у вас в порядке


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
#54  VitL  Белгород (Сегодня, 22:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
. Надо будет глянуть, что-то тут не так, ...наверняка ведь с нарушением.


посмотри, получишь удовольствие: классическая контратака. Перехват - длинный пас - быстрый проход - гроссмейстерская пауза - выверенный выводящий на вратаря пас - гол.

да и оба пеналя: удар по ногам, и выставленные вперед руки, отбивающие мяч
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#53  kuzz  Москва (Сегодня, 22:30)
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ждем комментарии деда и червя
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#52  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 22:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
выходить из под прессинга в мелкий пас , до минимума сократили число " забросов - навесов

Показалось даже,что Олег Иванович курит на скамейке


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#51  oksva  Спб (Сегодня, 22:27)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Понравилось , что Кононов гнёт свою линию . Играем в два чистых нападающих , если кто не заметил - с тремя молодыми из С2 , пытаемся ( именно пока пытаемся ) выходить из под прессинга в мелкий пас , до минимума сократили число " забросов - навесов " . Безусловно , ещё рано о чём то судить , но что то мне подсказывает , что Кононов не " тряпка " , будет делать то ,что считает нужным и выбирая состав не будет смотреть ни на имена , ни на заслуги . Короче , весной посмотрим , хотя пять первых туров будут адовыми .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#50  Конунг   (Сегодня, 22:24)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Если пенальти и удаление прогнозировались изначально, то третий гол с игры поставил в тупик. Надо будет глянуть, что-то тут не так, что свинота сподобилась сама забить, наверняка ведь с нарушением.

Совсем конченый
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#49  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 22:22)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
сама

Педрилло,с кем из бомжемразей соревнуешься в наборе минусов? Неужели интересно педерастом себя ощчущчать?

Не,мне ставь,я не собираю


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#48  Frankenstein   (Сегодня, 22:20)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Онжи в пердив,это будет справедливо,Конан пока приятно радует,как и игра Спартака в целом,спокойно,солидно и на классе раскатали колхоз.Всех КБ с победой!А ослам ныть и еще раз ныть и привет вам от Безбородова, продроты кабинетныеjoy
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#47  zloy   (Сегодня, 22:18)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: sanyapytilin
Горят пуканчики мясные) mission complete)))
Спокойной ночи, поросятки

насмешил верблюд сраный, цгк сольет весну
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#46  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 22:17)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
А где Костик и его говорящая млять

см. ниже


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#45  Шмайхель   (Сегодня, 22:16)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
обыграть нищий Анжи, без купленных пеналей
Слышь ,кентавр , если клуб небогатый ,то в его сторону заслуженный пенальти нельзя ставить..,ты не ебан.лся,часом??


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#44  kuzz  Москва (Сегодня, 22:16)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
А где Костик и его говорящая млять, о появилась
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#43  Blessing  Спб (Сегодня, 22:15)
  • -12
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если пенальти и удаление прогнозировались изначально, то третий гол с игры поставил в тупик. Надо будет глянуть, что-то тут не так, что свинота сподобилась сама забить, наверняка ведь с нарушением.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#42  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 22:14)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Смотрящий, ты, видимо плохо смотрящий...где тут хоть слово о ЦСКА? Или я написал, что ЦСКА будет бороться за первое? Чудные вы, честное слово...


А что ты разнервничался-то? Ну,пенальти,ну,два.Вспомни своих


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#41  Смотрящий  Москва (Сегодня, 22:13)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: kuzz
выпей водочки

Вы ошибаетесь на счёт возраста. Ему это ещё нельзя

В возрасте Христа - уже можно.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#40  sanyapytilin   (Сегодня, 22:13)
  • -14
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
Горят пуканчики мясные) mission complete)))
Спокойной ночи, поросятки


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#39  ржд гуд  саратов (Сегодня, 22:13)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
бедняга, сочувствую тебе по-христиански...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#38  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 22:12)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
33 года мне)

Ну,ладно,тогда можно! За нашу победу!


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#37  stepanmlc   (Сегодня, 22:11)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красно-белых с победой!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#36  GPS   (Сегодня, 22:11)
  • +2
  •  (8)

Цитата: sanyapytilin
Спасибо Сергуне Пи3дабородову

Цитата: sanyapytilin
Пи3дабородов известная


Ишак задроченный, не устал родственнику Малафеева куни делать?
Поди весь язык истер, пи3дострадалец...(( laughing ))


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#35  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 22:10)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Ну, а как обыграть, если не забить? )


Отлично подмечено!


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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