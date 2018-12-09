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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Себастьян Хольмен: нам надо чаще прорывать оборону соперников
Защитник "Динамо" Себастьян Хольмен прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.
"Я считаю, что временами "Динамо" играло очень хорошо. Неплохо действовали в обороне, много матчей отыграли на ноль, но слегка задыхались, когда переходили в атаку. Я говорю не только про наших нападающих, про всю команду. "Динамо" сложно было удерживать мяч, забивать голы. В этом кроется главная проблема. Играли немного медленно порой, не могли найти правильный путь к чужим воротам. Если быть честным, то, думаю, в этом причина неудачного результата. Очень много ничьих, хотя в каждой из этих игр мы вполне могли добиться победы при определенной доле везения. Если бы могли чаще прорывать оборону соперника, то имели больше очков сейчас", - цитирует Хольмена пресс-служба клуба.
"Я считаю, что временами "Динамо" играло очень хорошо. Неплохо действовали в обороне, много матчей отыграли на ноль, но слегка задыхались, когда переходили в атаку. Я говорю не только про наших нападающих, про всю команду. "Динамо" сложно было удерживать мяч, забивать голы. В этом кроется главная проблема. Играли немного медленно порой, не могли найти правильный путь к чужим воротам. Если быть честным, то, думаю, в этом причина неудачного результата. Очень много ничьих, хотя в каждой из этих игр мы вполне могли добиться победы при определенной доле везения. Если бы могли чаще прорывать оборону соперника, то имели больше очков сейчас", - цитирует Хольмена пресс-служба клуба.
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