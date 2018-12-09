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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Юрий Газинский: очень рад, что нахожусь в "Краснодаре" (видео)
Опорный полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский, матч с "Уфой" для которого стал 200 в майке "быков", прокомментировал итоги игры и уходящего года.
– Какого это провести 200 матчей за "Краснодар"?
– Сегодня, наверное, чуть-чуть результат не очень. В целом очень рад, что провел в этой шикарной командой, с такими партнерами, с президентом клуба столько игр. Очень рад, что нахожусь здесь. Надеюсь, что впереди еще немало игр.
– Вспомни, каким ты приходил в команду? Что изменилось за эти несколько сезонов?
– Приходил юным и подающим надежды, наверное. А в целом, все изменилось: начинал хорошо, потом – не очень. Наверное, адаптация. Со временем становишься опытным и взрослее. На какие-то вещи смотришь иначе. С возрастом набираешься опыта, и становится проще.
– Самый яркий отрезок твоего выступления за "Краснодар"? Или он еще впереди?
– Всегда хочется, чтобы было еще лучше. В душе я считаю себя молодым. Что касается результатов с командой... Когда выиграли "Реал Сосьедад" 3:0, то такие эмоциональные моменты остаются. В целом сейчас очень хороший сезон, но впереди еще полгода.
– Закономерный результат в сегодняшней игре с "Уфой"?
– Опять, наверное, банальные слова скажу, но наступаем на одни и те же грабли. Пропускаем первыми, и понятно, что это тяжело, когда играешь с таким соперником, который плотно в обороне держится, не оставляя зон за спиной. Но моменты хорошие были. К сожалению, не удалось реализовать их.
Было просто пропускать один, а потом забивать сразу два мяча. Соперник же тоже старается, забивает, не дает нам свободные зоны. Были моменты, подходы сегодня, но...
– "Уфа", можно сказать, что забила вам пешком. Почему не хватает концентрации на первых минутах?
– Можно сказать, что есть потеря концентрации. Опять же скажу, что сложнее играть в атакующий футбол, а проще просто стоять сзади и ловить на контратаках. И "Барселона", и "Манчестер Сити" ошибаются, но нам до нах расти и расти еще. Можно двигаться, расти и развиваться дальше.
– Несколько слов об уходящем 2018 году. Как охарактеризуете его?
– Год получился насыщенным, достаточно много игр. Это и хорошо, ведь играем во многих турнирах. И морально, и физически не возникало проблем, находил в себе силы. Надо двигаться вперед.
– На финиш силы остались?
– Понятно, что осталась последняя игра. Будем готовиться к ней.
Источник: www.rusfootball.info
– Какого это провести 200 матчей за "Краснодар"?
– Сегодня, наверное, чуть-чуть результат не очень. В целом очень рад, что провел в этой шикарной командой, с такими партнерами, с президентом клуба столько игр. Очень рад, что нахожусь здесь. Надеюсь, что впереди еще немало игр.
– Вспомни, каким ты приходил в команду? Что изменилось за эти несколько сезонов?
– Приходил юным и подающим надежды, наверное. А в целом, все изменилось: начинал хорошо, потом – не очень. Наверное, адаптация. Со временем становишься опытным и взрослее. На какие-то вещи смотришь иначе. С возрастом набираешься опыта, и становится проще.
– Самый яркий отрезок твоего выступления за "Краснодар"? Или он еще впереди?
– Всегда хочется, чтобы было еще лучше. В душе я считаю себя молодым. Что касается результатов с командой... Когда выиграли "Реал Сосьедад" 3:0, то такие эмоциональные моменты остаются. В целом сейчас очень хороший сезон, но впереди еще полгода.
– Закономерный результат в сегодняшней игре с "Уфой"?
– Опять, наверное, банальные слова скажу, но наступаем на одни и те же грабли. Пропускаем первыми, и понятно, что это тяжело, когда играешь с таким соперником, который плотно в обороне держится, не оставляя зон за спиной. Но моменты хорошие были. К сожалению, не удалось реализовать их.
Было просто пропускать один, а потом забивать сразу два мяча. Соперник же тоже старается, забивает, не дает нам свободные зоны. Были моменты, подходы сегодня, но...
– "Уфа", можно сказать, что забила вам пешком. Почему не хватает концентрации на первых минутах?
– Можно сказать, что есть потеря концентрации. Опять же скажу, что сложнее играть в атакующий футбол, а проще просто стоять сзади и ловить на контратаках. И "Барселона", и "Манчестер Сити" ошибаются, но нам до нах расти и расти еще. Можно двигаться, расти и развиваться дальше.
– Несколько слов об уходящем 2018 году. Как охарактеризуете его?
– Год получился насыщенным, достаточно много игр. Это и хорошо, ведь играем во многих турнирах. И морально, и физически не возникало проблем, находил в себе силы. Надо двигаться вперед.
– На финиш силы остались?
– Понятно, что осталась последняя игра. Будем готовиться к ней.
Источник: www.rusfootball.info
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