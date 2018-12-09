Юрий Газинский: очень рад, что нахожусь в "Краснодаре" (видео)

Опорный полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский, матч с "Уфой" для которого стал 200 в майке "быков", прокомментировал итоги игры и уходящего года.– Сегодня, наверное, чуть-чуть результат не очень. В целом очень рад, что провел в этой шикарной командой, с такими партнерами, с президентом клуба столько игр. Очень рад, что нахожусь здесь. Надеюсь, что впереди еще немало игр.– Приходил юным и подающим надежды, наверное. А в целом, все изменилось: начинал хорошо, потом – не очень. Наверное, адаптация. Со временем становишься опытным и взрослее. На какие-то вещи смотришь иначе. С возрастом набираешься опыта, и становится проще.– Всегда хочется, чтобы было еще лучше. В душе я считаю себя молодым. Что касается результатов с командой... Когда выиграли "Реал Сосьедад" 3:0, то такие эмоциональные моменты остаются. В целом сейчас очень хороший сезон, но впереди еще полгода.– Опять, наверное, банальные слова скажу, но наступаем на одни и те же грабли. Пропускаем первыми, и понятно, что это тяжело, когда играешь с таким соперником, который плотно в обороне держится, не оставляя зон за спиной. Но моменты хорошие были. К сожалению, не удалось реализовать их.Было просто пропускать один, а потом забивать сразу два мяча. Соперник же тоже старается, забивает, не дает нам свободные зоны. Были моменты, подходы сегодня, но...– Можно сказать, что есть потеря концентрации. Опять же скажу, что сложнее играть в атакующий футбол, а проще просто стоять сзади и ловить на контратаках. И "Барселона", и "Манчестер Сити" ошибаются, но нам до нах расти и расти еще. Можно двигаться, расти и развиваться дальше.– Год получился насыщенным, достаточно много игр. Это и хорошо, ведь играем во многих турнирах. И морально, и физически не возникало проблем, находил в себе силы. Надо двигаться вперед.– Понятно, что осталась последняя игра. Будем готовиться к ней.www.rusfootball.info