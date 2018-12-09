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Юрий Газинский провел 200-й матч в составе "Краснодара"

Матч 17-го тура рпл с "Уфой" (1:1) стал 200-м официальным для полузащитника Юрия Газинского в составе "Краснодара".

Газинский стал вторым футболистом в истории черно-зеленых, достигший внушительного рубежа в две сотни игр.

ФК "Краснодар"
Теги: Газинский Краснодар
Сегодня, 21:12
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