Юрий Газинский провел 200-й матч в составе "Краснодара"

Матч 17-го тура рпл с "Уфой" (1:1) стал 200-м официальным для полузащитника Юрия Газинского в составе "Краснодара".Газинский стал вторым футболистом в истории черно-зеленых, достигший внушительного рубежа в две сотни игр.