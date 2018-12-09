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Сергей Семак: у "Зенита" нет предложений по Паредесу и Ивановичу, но удерживать никого не будем

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал слухи о возможных изменениях в составе сине-бело-голубых во время зимнего трансферного окна.

"По поводу Паредеса и Ивановича — нет никаких предложений. Поэтому они игроки «Зенита». Но никого удерживать мы не будем. Если появится возможность взять сильного игрока, тоже воспользуемся ей.

Мы рассчитываем на Маркизио. Надеюсь, он в каждом матче будет показывать тот уровень мастерства, который у него есть. Как и сегодня", - цитирует Семака Sport24.
Теги: Семак Зенит Иванович Паредес
Сегодня, 21:31
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#19  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 22:27)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kingar
Не будет из него тренер.

Не горячись. То, что Заболотный - не вина Семака, а его головняк... А куда он его денет? А кем заменить? Дриусси сами видите... что ни удар, то мимо и коряво... Выдаёт 1 матч из 5-6. Дзюба устал и болен. Джорджевич как приходит в Зенит (возвращается из аренды) - тоже нчиего не показывает, только суетится... Кого ставить-то вперед? Гениальной молодежи, видно, академия хваленая воспитать не может... Какие вопросы к Семаку? Анюков взят из резерва - от некомплекта обороны. Шатов не в форме - это вопросы к самому Олегу, почему он так плохо играет. Семак не может за него подавать с фланга, что он может сделать, если Шатов мячи посылает - за ворота и проигрывает единоборства, и не созидает? Не много Семак может сделать.

В таких случаях проще (намного проще!) тренеру в команде, которая проповедует игру от обороны. Но Семаку не позволят играть от обороны - его Боссы. Он должен строить атакующий футбол. А с кем? У него нет в атаке Адриано, Зе Луиша, Классона, Куэвы... Один Дзюба тащит результат, да и то, когда в форме.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#18  utekay  Россия (Сегодня, 22:10)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
да ну тебя накуй, Серёжа confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#17  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:09)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kingar
Не хотелось бы чтобы Семак решал вопрос трансферов. Такое ощущение что каких бы игроков не привели, с Семаком толку не будет. Ну какой он тренер если на усиление выпускает тупого Заболотного, Анюков уже не тянет, Шатов ни о чем... Да пол состава можно списывать вместе с Семаком. Не будет из него тренер.

да вы еще вчера кричали что Шатова зря гнобил на лавке Плачини. Теперь переобуваетесь на ходу.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#16  Aseev Valeri  - (Сегодня, 22:09)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Реал»
Вряд ли Семак способен строить команды.По итогам сезона команда займет как обычно 5место.Мимо ЛЧ...Отставка весной.
Захотят еще тратить год, пусть оставлют,но результат не изменится.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#15  kingar  Орел (Сегодня, 22:04)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не хотелось бы чтобы Семак решал вопрос трансферов. Такое ощущение что каких бы игроков не привели, с Семаком толку не будет. Ну какой он тренер если на усиление выпускает тупого Заболотного, Анюков уже не тянет, Шатов ни о чем... Да пол состава можно списывать вместе с Семаком. Не будет из него тренер.
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
#14  GPS   (Сегодня, 22:01)
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Цитата: zloy
семак что то решает в трансферах?)))

Эй, Семак, давай забей! laughing

Не.. Помогает папе Гинеру выбраться из кризиса с первого места в РПЛ! bowtie


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#13  zloy   (Сегодня, 21:56)
  • -1
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Болеет за:
«Барселона»
семак что то решает в трансферах?)))
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#12  GPS   (Сегодня, 21:55)
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Цитата: Я - туляк
Посмеемся вместе в конце сезона

Вы в конце..
А мы - уже!!!
Или ты оптимист веришь в Серьёжу?


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#11  Сибирячок   (Сегодня, 21:50)
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я - туляк
Посмеемся вместе в конце сезона

Так ежегодно же ржём над вами, убогими.
У бомжалес все по плану.
Август - сентябрь - чемпионы
Октябрь - декабрь - чемпионы устали
Март - сосуоло в 1/16 ЛЕ
Май - закрепление на 5 месте в ЧР.

Стабильность.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:49)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Зачем Зенит взял Маркизио мне абсолютно не понятно, он же уже ветеран, еле ноги по газону передвигает.
Паредес вроде бы техничный, но игре он себя полностью не отдает.
Если от обоих избавятся, то немного потеряют.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#9  Я - туляк  Орехово-Зуево (Сегодня, 21:46)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Знатоки, плять, отписались)) В будущее смотрите, пророки? Посмеемся вместе в конце сезона
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
#8  GPS   (Сегодня, 21:46)
  • +3
  •  (5)

Маркизио сохранить - главное. И Шлюбу.
С первым нет конфликта, а второй - не дурак... laughing


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#7  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 21:45)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Такой Зенит нам нравится, аргентинцы задницу наели, болотный от заговора Федуна никогда не отойдет, буратино и далее будет чудить и т.д. и т.п.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 21:44)
  • -2
  •  (4)

Маркизио растроил кота до невозможности. Харизма есть а игра оставляет вопросы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 21:41)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Только Забу не продавайте никогда.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 21:38)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот и рухнул твой карточный домик Семачок,который держался на говнофарте
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  PanoV  СПб (Сегодня, 21:37)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Надеюсь Заболотного это не касается.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#2  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 21:34)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Главное сохранить Дзюбу satisfied
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:33)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А по Дзюбе УЖЕ или ЕЩЕ тоже нет?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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