Курбан Бердыев: "Зенит" станет чемпионом с отрывом

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев на пресс-конференции после победы в матче 17-го тура премьер-лиги над "Зенитом" (2:1) отметил, заслугу Сергея Семака в успехах сине-бело-голубых.– Это стечение обстоятельств. Семак – сильный тренер, лучший из молодых, я это уже говорил. "Зенит" – лидер, и это его заслуга. Ему нужно время и терпение. Я говорил перед началом чемпионата, что "Зенит" будет чемпионом с отрывом.– Опять о месте рождения говорите... Он играет волнообразно. Там, где выглядит хорошо, мы ему доверяем. Сейчас Егор в хорошей форме. То, что он хорош на "стандартах", было понятно, когда он еще только к нам перешел. У него есть выбор позиции, чутье. Это от Всевышнего.