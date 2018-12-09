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Курбан Бердыев: "Зенит" станет чемпионом с отрывом

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев на пресс-конференции после победы в матче 17-го тура премьер-лиги над "Зенитом" (2:1) отметил, заслугу Сергея Семака в успехах сине-бело-голубых.

– Можно ли сказать, что вы переиграли своего ученика Семака?

– Это стечение обстоятельств. Семак – сильный тренер, лучший из молодых, я это уже говорил. "Зенит" – лидер, и это его заслуга. Ему нужно время и терпение. Я говорил перед началом чемпионата, что "Зенит" будет чемпионом с отрывом.

– За счет чего Сорокин добился такого прогресса? Он воспитанник "Зенита".

– Опять о месте рождения говорите... Он играет волнообразно. Там, где выглядит хорошо, мы ему доверяем. Сейчас Егор в хорошей форме. То, что он хорош на "стандартах", было понятно, когда он еще только к нам перешел. У него есть выбор позиции, чутье. Это от Всевышнего.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бердыев Зенит Рубин
Вчера, 22:48
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#8  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:48)
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Болеет за:
«Локомотив»
Бердыев немного умаслил хозяев, чтобы уж совсем не расстраивались.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#7  Frankenstein   (Вчера, 23:18)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#6  Вадим Шереметьев  не дом и не улица (Вчера, 23:13)
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Если зенит усилится и продаст заболоченого


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За Россию!
Регистрация: 25.11.2015 [жалоба]
#5  Visio  Санкт-Петербург (Вчера, 23:10)
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Болеет за:
«Зенит»
С такой игрой не станет. Игру сейчас показывает Краснодар и ЦСКА, Да и Спартак порой получше чем Зенит. Надо это признать. Игры нет у команды. Заброс на полено которое устало уже не срабатывает
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#4  РостовПапа   (Вчера, 22:56)
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Болеет за:
«Ростов»
Не в этом году
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#3  DimonYA  Одинцово (Вчера, 22:54)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
троллит опять ))

с отрывом от 6 места )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Вчера, 22:51)
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Болеет за:
«Зенит»
Помню, говорил, только лучше бы промолчать на этот счет.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  vitaliy1977  Калининград (Вчера, 22:51)
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Журнашлюхи как всегда вырвали фразу из контекста...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
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