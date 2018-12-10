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Дмитрий Кириченко официально утверждён на посту главного тренера "Уфы"

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что Дмитрий Кириченко официально утвержден на посту главного тренера "Уфы".

"Кириченко - главный тренер "Уфы", теперь без приставки и.о. Контракт подписан на полтора года", - цитирует Газизова официальный пресс-служба уфимского клуба.
Теги: Кириченко Уфа Газизов
Сегодня, 10:36
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#1  Сергей Кириченко   (Сегодня, 10:48)
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Удачи!
Регистрация: 7.11.2018 [жалоба]
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