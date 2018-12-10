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Молодежка "Ахмата" разгромила "Арсенал"

"Ахмат" крупно обыграл "Арсенал" в матче 17-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги.

Чемпионат России

Молодежное первенство

17-й тур

"Ахмат - мол." (Грозный) - "Арсенал Т - мол." (Тула) - 3:0 (1:0)

Голы: Магомадов, 17 - с пенальти (1:0). Умаев И., 49 - с пенальти (2:0). Хубулов, 75 (3:0).

Удаления: Адамов (Ахмат - мол.), 90+6. Аджоев (Арсенал Т - мол.), 90+6.
Теги: Ахмат Арсенал Тула
Сегодня, 15:44
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