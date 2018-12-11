Источник: два инвестора подали заявки на приобретение 43% акций "Ростова"

Председатель фонда имущества Ростовской области Леонид Ковтун объявил о завершении приема заявок на покупку акций "Ростова"."На приобретение акций футбольного клуба "Ростов", находящихся в государственной собственности Ростовской области, поступили две заявки. Оба потенциальных инвестора внесли задаток, составляющий 20% начальной цены пакета акций, что составляет около 4,5 миллиона рублей", — сказал Ковтун.Напомним, правительство области выставило на торги 104 235 акций (43,2% уставного капитала) "Ростова". Начальная цена пакета акций – 22,41 млн рублей. При этом контрольный пакет (51%) клуба останется в государственной собственности. Торги пройдут 14 декабря.