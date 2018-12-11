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Источник: два инвестора подали заявки на приобретение 43% акций "Ростова"

Председатель фонда имущества Ростовской области Леонид Ковтун объявил о завершении приема заявок на покупку акций "Ростова".

"На приобретение акций футбольного клуба "Ростов", находящихся в государственной собственности Ростовской области, поступили две заявки. Оба потенциальных инвестора внесли задаток, составляющий 20% начальной цены пакета акций, что составляет около 4,5 миллиона рублей", — сказал Ковтун.

Напомним, правительство области выставило на торги 104 235 акций (43,2% уставного капитала) "Ростова". Начальная цена пакета акций – 22,41 млн рублей. При этом контрольный пакет (51%) клуба останется в государственной собственности. Торги пройдут 14 декабря.

Дон 24
Теги: Ростов
Сегодня, 09:56
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(1)
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:00)
  • -2
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Цитата: Kolpino2
Валеру продают..


Валера наше все!! Он не продается, Ему еще весной Спатак вытаскивать из помойки))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:57)
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  •  (0)

Валеру продают...
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#2  SPV  Bryansk (Сегодня, 11:00)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Это весь ФК Ростов порядка 50 миллионов рублей стоит?


Неликвидный актив может вообще ничего не стоить, в Ростове хотят логично снизить нагрузку на гос бюджет за счет инвесторов, которые в перспективе хрен когда вернут свои деньги, но могут поучаствовать в жизни команды.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 10:36)
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  •  (1)
online

Это весь ФК Ростов порядка 50 миллионов рублей стоит?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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