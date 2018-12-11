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Последние герои уходящего года. Сборная лучших игроков 17-го тура

На минувших выходных прошли заключительные матчи российской премьер-лиги в этом году. Определяем самых полезных игроков этих выходных - футболистов из разошедшегося "Динамо" и внезапно выстрелившего "Рубина".

Последние герои уходящего года. Сборная лучших игроков 17-го тура

Фото: Bolotnikov // Официальный сайт "Крыльев Советов"

Сергей Рыжиков, "Крылья Советов"

У "Ростова" было достаточно моментов для того, чтобы отыграться. Но либо нападающие дончан свои моменты запарывали, либо выручал голкипер самарцев. Рыжиков сыграл важную роль в удержании победного счёта. И пусть он нокаутировал своего напарника Виталия Денисова - в победе команды Божовича очень большая заслуга именно вратаря, насчёт перехода которого ещё недавно возмущался заместитель председателя Самарской Губернской думы.

Игорь Калинин, "Рубин"

Когда от Казани не ждали уже ничего хорошего, команда Бердыева неожиданно выстрелила и победила на выезде питерский "Зенит". Несмотря на то, что в большом порядке была вся команда, с точки зрения результата её сделали всего лишь два человека. Первый - Игорь Калинин. Именно он отдал две голевые передачи, благодаря которым "Рубин" переиграл "сине-бело-голубых".

Мирал Самарджич, "Крылья Советов"

Вряд ли можно сказать, что оборона Самары играла безошибочно, Рыжикову всё-таки приходилось выручать, но Самарджич сумел ещё в первом тайме заработать пенальти, с которого и был оформлен единственный забитый мяч в этой игре.

Родриго Бекао, ЦСКА

"Енисей" в последнее время прибавляет: вот и против "армейцев" сибиряки выдали очень качественный второй тайм. Но до травмы Бекао шансов у представителей Красноярска не было вообще - как только Бекао унесли с поля, "Енисей" забил, а потом и заработал пенальти. Болельщикам "красно-синих" остаётся радоваться, что с Бекао ничего не случилось чуть раньше - без него центр обороны ЦСКА с Набабкиным ужасно ошибается.

Егор Сорокин, "Рубин"

Второй герой противостояния "Зенит" - "Рубин". Защитник Сорокин вновь блистает в атаке - в домашней игре против "Спартака" в этом сезоне он уже отличался, но теперь получилось ещё ярче. В матче против питерцев он оформил дубль. Причем оба гола Егор забил головой.

Алексей Козлов, "Динамо"

Правый защитник "бело-голубых" провёл отличную игру. В плане разрушения соперники его загружали не очень, зато впереди он проявил себя во всей красе: сначала отдал голевую на Луценко, а затем забил уже сам.


Александр Ломовицкий, "Спартак"

Молодой полузащитник заработал решающий пенальти, да и вообще провёл качественный матч - старался брать игру на себя, много бил и обострял. Если бы в соперниках был не скромный "Анжи", болельщикам "красно-белых" можно было бы серьёзно радоваться. А так - еще слишком рано, чтобы делать существенные выводы.

Раванелли, "Ахмат"

Оформил победный гол в ворота "Арсенала" в заключительном матче тура. Помимо этого, давал много движения впереди, которое позволяло раскачивать оборону туляков.

Жоаозиньо, "Динамо"

Открыл счёт в игре против "Урала", а потом отдал голевую передачу на Козлова. Был одним из лучших на поле и стал главным фактором того, что "Динамо" победило крупно. В Москве Жоаозиньо ещё может как следует зажечь.

Евгений Луценко, "Динамо"

Ещё один представитель команды Хохлова. Нападающий, как и все предыдущие "динамовцы", не только забивал, но и создавал моменты для партнёров. В итоге на его счету один мяч и два голевых паса.

Джеферсон Фарфан, "Локомотив"

"Локомотив" уступал "Оренбургу" в родных стенах до того, как за дело взялся нападающий "железнодорожников". Он наказал противников за плохую реализацию моментов и оформил дубль: сначала замкнул подачу Фернандеша со штрафного, а затем воспользовался отличной передачей от Алексея Миранчука.



Григорий Каленов, Rusfootball.info

Заглавное фото: Официальный сайт "Рубина"
Теги: Локомотив Фарфан Динамо Спартак Ломовицкий
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#1  Spartacus1971   (Сегодня, 14:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Автор а где Зе Луиш,человек 2 мяча забил,ты точно с головой не дружишь.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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