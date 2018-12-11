Последние герои уходящего года. Сборная лучших игроков 17-го тура

Фото: Bolotnikov // Официальный сайт "Крыльев Советов"

На минувших выходных прошли заключительные матчи российской премьер-лиги в этом году. Определяем самых полезных игроков этих выходных - футболистов из разошедшегося "Динамо" и внезапно выстрелившего "Рубина".У "Ростова" было достаточно моментов для того, чтобы отыграться. Но либо нападающие дончан свои моменты запарывали, либо выручал голкипер самарцев. Рыжиков сыграл важную роль в удержании победного счёта. И пусть он нокаутировал своего напарника Виталия Денисова - в победе команды Божовича очень большая заслуга именно вратаря, насчёт перехода которого ещё недавно возмущался заместитель председателя Самарской Губернской думы.Когда от Казани не ждали уже ничего хорошего, команда Бердыева неожиданно выстрелила и победила на выезде питерский "Зенит". Несмотря на то, что в большом порядке была вся команда, с точки зрения результата её сделали всего лишь два человека. Первый - Игорь Калинин. Именно он отдал две голевые передачи, благодаря которым "Рубин" переиграл "сине-бело-голубых".Вряд ли можно сказать, что оборона Самары играла безошибочно, Рыжикову всё-таки приходилось выручать, но Самарджич сумел ещё в первом тайме заработать пенальти, с которого и был оформлен единственный забитый мяч в этой игре."Енисей" в последнее время прибавляет: вот и против "армейцев" сибиряки выдали очень качественный второй тайм. Но до травмы Бекао шансов у представителей Красноярска не было вообще - как только Бекао унесли с поля, "Енисей" забил, а потом и заработал пенальти. Болельщикам "красно-синих" остаётся радоваться, что с Бекао ничего не случилось чуть раньше - без него центр обороны ЦСКА с Набабкиным ужасно ошибается.Второй герой противостояния "Зенит" - "Рубин". Защитник Сорокин вновь блистает в атаке - в домашней игре против "Спартака" в этом сезоне он уже отличался, но теперь получилось ещё ярче. В матче против питерцев он оформил дубль. Причем оба гола Егор забил головой.Правый защитник "бело-голубых" провёл отличную игру. В плане разрушения соперники его загружали не очень, зато впереди он проявил себя во всей красе: сначала отдал голевую на Луценко, а затем забил уже сам.Молодой полузащитник заработал решающий пенальти, да и вообще провёл качественный матч - старался брать игру на себя, много бил и обострял. Если бы в соперниках был не скромный "Анжи", болельщикам "красно-белых" можно было бы серьёзно радоваться. А так - еще слишком рано, чтобы делать существенные выводы.Оформил победный гол в ворота "Арсенала" в заключительном матче тура. Помимо этого, давал много движения впереди, которое позволяло раскачивать оборону туляков.Открыл счёт в игре против "Урала", а потом отдал голевую передачу на Козлова. Был одним из лучших на поле и стал главным фактором того, что "Динамо" победило крупно. В Москве Жоаозиньо ещё может как следует зажечь.Ещё один представитель команды Хохлова. Нападающий, как и все предыдущие "динамовцы", не только забивал, но и создавал моменты для партнёров. В итоге на его счету один мяч и два голевых паса."Локомотив" уступал "Оренбургу" в родных стенах до того, как за дело взялся нападающий "железнодорожников". Он наказал противников за плохую реализацию моментов и оформил дубль: сначала замкнул подачу Фернандеша со штрафного, а затем воспользовался отличной передачей от Алексея Миранчука.