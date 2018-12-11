Молодёжная сборная России (U-21) узнала соперников по отборочному этапу на Евро-2021

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:57
"Пусть терпят" - арест Мамаева и Кокорина не будут обсуждать на Совете по правам человека (11)
"Пусть терпят" - арест Мамаева и Кокорина не будут обсуждать на Совете по правам человека (11)
14:45
Виктор Онопко: игру с "Реалом" нужно рассматривать, как подарок - таких матчей немного в жизни
Виктор Онопко: игру с "Реалом" нужно рассматривать, как подарок - таких матчей немного в жизни
13:48
Вице-губернатор Санкт-Петербурга: новое название для стадиона должны были выбирать жители города (6)
Вице-губернатор Санкт-Петербурга: новое название для стадиона должны были выбирать жители города (6)
13:25
Акинфеев - об уходе из сборной: у меня были сомнения, но обследование в Германии поставило точку (7)
Акинфеев - об уходе из сборной: у меня были сомнения, но обследование в Германии поставило точку (7)
12:37
Луис Адриано - о возможном возвращении в Бразилию: это все слухи, я продолжу выступать за "Спартак" (видео) (3)
Луис Адриано - о возможном возвращении в Бразилию: это все слухи, я продолжу выступать за "Спартак" (видео) (3)
12:24
"Ростов" зимой вернет из аренды полузащитника Александра Трошечкина, успешно выступавшего за "Авангард" в ФНЛ
"Ростов" зимой вернет из аренды полузащитника Александра Трошечкина, успешно выступавшего за "Авангард" в ФНЛ
10:29
Кевин Кураньи - о Ротенберге: Боря - мой настоящий друг. Думаю, он по мне сильно скучает в "Локомотиве"
Кевин Кураньи - о Ротенберге: Боря - мой настоящий друг. Думаю, он по мне сильно скучает в "Локомотиве"
Вчера, 23:55
Ещенко и Назаров снялись в музыкальном фильме (видео) (12)
Ещенко и Назаров снялись в музыкальном фильме (видео) (12)
Вчера, 23:38
"Барселона" не сыграет с "Жироной" в США (1)
"Барселона" не сыграет с "Жироной" в США (1)
Вчера, 23:10
Юрий Газинский: могу только поддержать Кокорина и Мамаева, чтобы ситуация решилась в их пользу (7)
Юрий Газинский: могу только поддержать Кокорина и Мамаева, чтобы ситуация решилась в их пользу (7)
Вчера, 23:00
Артём Дзюба: если бы не VAR, в ворота испанцев не назначили бы пенальти. Введение системы 100% верное (4)
Артём Дзюба: если бы не VAR, в ворота испанцев не назначили бы пенальти. Введение системы 100% верное (4)
Вчера, 22:00
Игорь Черевченко: зачем отказываться от игры, которую ставил Кононов? Мы не садимся, играем в атаку (3)
Игорь Черевченко: зачем отказываться от игры, которую ставил Кононов? Мы не садимся, играем в атаку (3)
Вчера, 21:46
Ильзат Ахметов: заказал пиццу, чтобы сплотиться, а на второй день работы в отделе кадров заболел (2)
Ильзат Ахметов: заказал пиццу, чтобы сплотиться, а на второй день работы в отделе кадров заболел (2)
Вчера, 21:36
У следующего соперника "Спартака" появился новый главный тренер (4)
У следующего соперника "Спартака" появился новый главный тренер (4)
Вчера, 21:23
"Ахмат" завершил год победой над "Арсеналом" (5)
"Ахмат" завершил год победой над "Арсеналом" (5)
Вчера, 21:10
Головин не сыграет с "Боруссией" (1)
Головин не сыграет с "Боруссией" (1)
Вчера, 21:01
Вилков лишился статуса арбитра ФИФА. Его получит Москалёв (14)
Вилков лишился статуса арбитра ФИФА. Его получит Москалёв (14)
Вчера, 20:49
Рауль Рианчо: я в самом соку, хотел бы вернуться в Россию (7)
Рауль Рианчо: я в самом соку, хотел бы вернуться в Россию (7)
Вчера, 20:28
Илья Геркус и Игорь Рабинер поругались в "твиттере" (15)
Илья Геркус и Игорь Рабинер поругались в "твиттере" (15)
Молодёжная сборная России (U-21) узнала соперников по отборочному этапу на Евро-2021
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы—2021 среди команд U21.
Итоги жеребьёвки отборочного этапа чемпионата Европы—2021:
Группа 1: Италия, Швеция, Исландия, Ирландия, Армения, Люксембург.
Группа 2: Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн.
Группа 3: Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра.
Группа 4: Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва, Сан-Марино.
Группа 5: Сербия, Польша, Россия, Болгария, Латвия, Эстония.
Группа 6: Испания, Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фарерские острова.
Группа 7: Португалия, Нидерланды, Норвегия, Беларусь, Кипр, Гибралтар.
Группа 8: Дания, Румыния, Украина, Финляндия, Северная Ирландия, Мальта.
Группа 9: Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Молдова.
Отборочный этап к Евро-2021 пройдёт с марта 2019 года по октябрь 2020 года. Напрямую в финальную стадию турнира выйдут победители групп. Две лучшие команды, которые финишируют вторыми, разыграют ещё одну путёвку. Хозяева турнира – Венгрия и Словения – попадут туда напрямую.
UEFA
Итоги жеребьёвки отборочного этапа чемпионата Европы—2021:
Группа 1: Италия, Швеция, Исландия, Ирландия, Армения, Люксембург.
Группа 2: Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн.
Группа 3: Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра.
Группа 4: Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва, Сан-Марино.
Группа 5: Сербия, Польша, Россия, Болгария, Латвия, Эстония.
Группа 6: Испания, Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фарерские острова.
Группа 7: Португалия, Нидерланды, Норвегия, Беларусь, Кипр, Гибралтар.
Группа 8: Дания, Румыния, Украина, Финляндия, Северная Ирландия, Мальта.
Группа 9: Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Молдова.
Отборочный этап к Евро-2021 пройдёт с марта 2019 года по октябрь 2020 года. Напрямую в финальную стадию турнира выйдут победители групп. Две лучшие команды, которые финишируют вторыми, разыграют ещё одну путёвку. Хозяева турнира – Венгрия и Словения – попадут туда напрямую.
UEFA
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.