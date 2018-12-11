Молодёжная сборная России (U-21) узнала соперников по отборочному этапу на Евро-2021

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы—2021 среди команд U21.Итоги жеребьёвки отборочного этапа чемпионата Европы—2021:Группа 1: Италия, Швеция, Исландия, Ирландия, Армения, Люксембург.Группа 2: Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн.Группа 3: Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра.Группа 4: Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва, Сан-Марино.Группа 6: Испания, Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фарерские острова.Группа 7: Португалия, Нидерланды, Норвегия, Беларусь, Кипр, Гибралтар.Группа 8: Дания, Румыния, Украина, Финляндия, Северная Ирландия, Мальта.Группа 9: Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Молдова.Отборочный этап к Евро-2021 пройдёт с марта 2019 года по октябрь 2020 года. Напрямую в финальную стадию турнира выйдут победители групп. Две лучшие команды, которые финишируют вторыми, разыграют ещё одну путёвку. Хозяева турнира – Венгрия и Словения – попадут туда напрямую.