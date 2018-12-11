Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Рубин" поздравил Александра Бухарова со свадьбой

Нападающий "Рубина" Александр Бухаров сегодня сыграл свадьбу.

Казанский клуб поздравил его с этим событием.



33-летний нападающий в нынешнем сезоне провел 14 матчей за "Рубин" и отметился одной голевой передачей.
Теги: Рубин Бухаров
Сегодня, 15:59
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.