"Рубин" поздравил Александра Бухарова со свадьбой

Сегодня Александр Бухаров и его избранница Оксана сыграли свадьбу!?



Поздравляем молодожёнов и желаем им долгой и счастливой совместной жизни!?? pic.twitter.com/TIr3ks8JEs — «Рубин» Казань (@fcrk) December 11, 2018

Нападающий "Рубина" Александр Бухаров сегодня сыграл свадьбу.Казанский клуб поздравил его с этим событием.33-летний нападающий в нынешнем сезоне провел 14 матчей за "Рубин" и отметился одной голевой передачей.