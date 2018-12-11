Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Александр Мостовой: я с самого начала сезона говорил, что рано отдавать чемпионство "Зениту"

Экс-полузащитник сборной России и "Спартака" Александр Мостовой подвел итоги первой части сезона-2018/19.

"Все после первых туров со всех сторон кричали, что золото возьмет "Зенит". А я отвечал, что еще совсем рано так говорить.

В нашем чемпионате есть четыре-пять команд, которые всегда должны быть наверху. Они и сейчас там. Немного меньшего ожидали от ЦСКА, потому что там идет большая перестройка. Но армейцы с этим справились, и если бы не травмы, смогли бы еще выше подняться.

Первая пятерка будет драться за места в еврокубках плюс "Рубин" может вклиниться в борьбу - в том случае, если команда станет действовать зрелищнее, красивее, рискованнее", - цитирует Мостового "СЭ".
Теги: Мостовой Зенит Рубин ЦСКА
Сегодня, 16:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
#3  Kytarba  Сочи (Сегодня, 17:28)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
не то что не всем футболистам дано быть хорошим тренером ,но и не все бывшие футболисты в состоянии элементарные вещи говорит о футболе и не имеет значение сильным это футболист был на поле средним или слабым.. Почти любой разговор блестящего"
бывшего футболиста Мостового о футболе ,разговор на любительском уровне..что значит самого начала т.е.после первого тура или еще раньше)) все кричали о чемпионстве "Зенита".Кто это все это раз ,ну может прогнозировали ,что у ЦСКА молодняк и они отпадают."Краснодар" покинули лидеры Гранквист и Смолов ,плюс совсем молодой тренер не когда не работающий главным ,в "Спартаке" известные проблемы ,в "Рубине свои сложности и может о "Зените" говорили ,ну туда пришел маститый тренер ,много работающий в разных больших командах ,по сравнению прошлого сезона в клубе появились большие звезды футбола..не смотря на это Мостовой пля говорил еще рано joy п1здец пля профессор аналитики футбола.Ну что с этого что "Зенит" все 17 туров лидер в таблице.Большое дело команда досрочно вышла в стыки в лиге Евро ,большое дело что не смотря на проблемы в составе "Зенит" с опытнейшим тренером в сезоне не разу не был даже вторым в таблице ,только первые..пля я уже повторяюсь laughing финиш))
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#2  Critique   (Сегодня, 16:53)
  • -3
  •  (3)

Прошу прощения, что повторяюсь, но мысль о том что Зениту в этом году чемпионство не светит посетила меня, когда я узнал, что Миллеру не удалось вытащить Кокорина из сизо. Закат Миллера=закату Зенита. Даже придумал название книги: "Закат Зенита", которую можно публиковать по оканчании сезона. Недолго музыка играла....
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 16:45)
  • -1
  •  (3)

плохие кони всегда с места рвут


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.