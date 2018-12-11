"Краснодар" поздравил Ари с днем рождения

Поздравляем с днем рождения Ари! ?? Сегодня форварду "Краснодара" исполняется 33 года!



От лица всего клуба поздравляем Ари с праздником и желаем ему обходиться без травм и забивать как можно больше красивых и важных голов! ?https://t.co/K2hdLAuGTE