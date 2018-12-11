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Геннадий Орлов: Дзюба - это явление, футбольный революционер

Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что тренерский штаб «Зенита» позволил Артему Дзюбе уйти в отпуск досрочно, так как футболист почти весь 2018 год выступал без отдыха.

«Дзюба ушел в отпуск и полностью это заслужил. Артем — футбольный революционер. Благодаря Андрею Аршавину в 2008 году на наш футбол обратили внимание, к русскому футболу стало лучше отношение за рубежом, и поэтому Аршавин был приглашен в лондонский «Арсенал». Сейчас Дзюба вместе с Черчесовым подняли авторитет российского футбола.

Теперь осталось удержать этот авторитет. Семя уже попало в благодатную почву, теперь дети хотят играть в футбол, женщины хотят смотреть футбол, все поняли, что футбол — это красиво. Спасибо Дзюбе. За этот календарный год поставил бы ему «пять с плюсом».

Дзюба — это явление. Он вышел на замену Смолову в сборной, и где теперь этот Смолов, а где Дзюба? Артем тащил всю команду, и даже испанцев обыграли вместе с ним», — цитирует Орлова Sport24.
Теги: Орлов Дзюба Зенит
Сегодня, 20:32
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11
(4)
#11  Frost_033  Акапулько (Сегодня, 21:38)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Этот клоун похоже всю зиму людей веселить собрался...
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
#10  suarez   (Сегодня, 21:09)
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
а где смолов?

Пал во имя революции
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#9  нетрал   (Сегодня, 20:59)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
а где смолов? wink
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 20:53)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зюба революционер, а сидит Кокорин.

Цитата: diego milito 22
Дзюбу или на скамейку или на трансфер с такой удручающей результативностью.

Так ты за Зенит или Спартак болеешь?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  diego milito 22   (Сегодня, 20:52)
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Болеет за:
«Спартак»
5 голов в первой половине первенства- недостаточно для нападающего. Дзюбу или на скамейку или на трансфер с такой удручающей результативностью.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#6  GS  Москва (Сегодня, 20:50)
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online

Всё по тюрьмам да по ссылкам!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#5  GPS   (Сегодня, 20:43)
  • -1
  •  (3)
online

Рэволюционэр! Гаврош!


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#4  solig65   (Сегодня, 20:41)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: liasport433
дзюба это шут гороховый, что в Спартак ЧТо в зените, отрезок и сдувается, революцию он строит и в зените... черчесов? да тупее людей не видел.... а оролов это нечто, не слово бы не упомянул будь дзюба щас в спартаке или арсенале!

Согласен..эта птица-еще тот ж****лиз..Гавкает когда скажут ФАС.
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#3  utekay  Россия (Сегодня, 20:39)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
а какому-то Модричу мяч вручили...не революционеру ни разу confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 20:38)
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Авторитеты? Кот ядовито улыбался. Волосатые руки и языки , что лижут уже 70 лет жопу власти. Гандон Орлов, как же он затрахал . Питарас болтал лизоблюдскими ногами на фонаре. Кот был не преклонен.- дать пожрать лизоблюду и дать запить .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  liasport433   (Сегодня, 20:36)
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дзюба это шут гороховый, что в Спартак ЧТо в зените, отрезок и сдувается, революцию он строит и в зените... черчесов? да тупее людей не видел.... а оролов это нечто, не слово бы не упомянул будь дзюба щас в спартаке или арсенале!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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