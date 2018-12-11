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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Геннадий Орлов: Дзюба - это явление, футбольный революционер
Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что тренерский штаб «Зенита» позволил Артему Дзюбе уйти в отпуск досрочно, так как футболист почти весь 2018 год выступал без отдыха.
«Дзюба ушел в отпуск и полностью это заслужил. Артем — футбольный революционер. Благодаря Андрею Аршавину в 2008 году на наш футбол обратили внимание, к русскому футболу стало лучше отношение за рубежом, и поэтому Аршавин был приглашен в лондонский «Арсенал». Сейчас Дзюба вместе с Черчесовым подняли авторитет российского футбола.
Теперь осталось удержать этот авторитет. Семя уже попало в благодатную почву, теперь дети хотят играть в футбол, женщины хотят смотреть футбол, все поняли, что футбол — это красиво. Спасибо Дзюбе. За этот календарный год поставил бы ему «пять с плюсом».
Дзюба — это явление. Он вышел на замену Смолову в сборной, и где теперь этот Смолов, а где Дзюба? Артем тащил всю команду, и даже испанцев обыграли вместе с ним», — цитирует Орлова Sport24.
«Дзюба ушел в отпуск и полностью это заслужил. Артем — футбольный революционер. Благодаря Андрею Аршавину в 2008 году на наш футбол обратили внимание, к русскому футболу стало лучше отношение за рубежом, и поэтому Аршавин был приглашен в лондонский «Арсенал». Сейчас Дзюба вместе с Черчесовым подняли авторитет российского футбола.
Теперь осталось удержать этот авторитет. Семя уже попало в благодатную почву, теперь дети хотят играть в футбол, женщины хотят смотреть футбол, все поняли, что футбол — это красиво. Спасибо Дзюбе. За этот календарный год поставил бы ему «пять с плюсом».
Дзюба — это явление. Он вышел на замену Смолову в сборной, и где теперь этот Смолов, а где Дзюба? Артем тащил всю команду, и даже испанцев обыграли вместе с ним», — цитирует Орлова Sport24.
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