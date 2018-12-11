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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Комбаров занимался по индивидуальной программе перед матчем с "Вильярреалом"
«Спартак» продолжает подготовку к матчу Лиги Европы против «Вильярреала». Напомним: только победа выведет красно-белых в плей-офф турнира.
Вчера у команды был выходной, а сегодня она со свежими силами провела в Валенсии насыщенную тренировку. Отметим, что газон около гостиницы, где разместились красно-белые, был постелен в ноябре, и команда стала первой, кто его опробовал.
Спартаковцы работали на поле в общей сложности два часа. Игра, в том числе на ограниченном пространстве, чередовалась с тактическими упражнениями.
В завершение занятия футболисты отрабатывали удары со штрафных и пенальти. При этом в роли голкиперов выступили полевые игроки: Георгий Джикия одолжил перчатки у Александра Максименко и пытался справиться с ударами Джано Ананидзе, а Артём Тимофеев отразил несколько пенальти от Александра Селихова и тренера Сергея Кузнецова.
В занятии на поле не принимал участия Дмитрий Комбаров, который получил травму мышц бедра в матче с «Уралом». Защитник работал в тренажерном зале под руководством физиотерапевта.
Завтра днем команда переедет в Кастельон и проведет в Вильярреале предматчевую тренировку на стадионе «Эстадио де ла Серамика», а главный тренер Олег Кононов и один из игроков ответят на вопросы журналистов.
spartak.com
Вчера у команды был выходной, а сегодня она со свежими силами провела в Валенсии насыщенную тренировку. Отметим, что газон около гостиницы, где разместились красно-белые, был постелен в ноябре, и команда стала первой, кто его опробовал.
Спартаковцы работали на поле в общей сложности два часа. Игра, в том числе на ограниченном пространстве, чередовалась с тактическими упражнениями.
В завершение занятия футболисты отрабатывали удары со штрафных и пенальти. При этом в роли голкиперов выступили полевые игроки: Георгий Джикия одолжил перчатки у Александра Максименко и пытался справиться с ударами Джано Ананидзе, а Артём Тимофеев отразил несколько пенальти от Александра Селихова и тренера Сергея Кузнецова.
В занятии на поле не принимал участия Дмитрий Комбаров, который получил травму мышц бедра в матче с «Уралом». Защитник работал в тренажерном зале под руководством физиотерапевта.
Завтра днем команда переедет в Кастельон и проведет в Вильярреале предматчевую тренировку на стадионе «Эстадио де ла Серамика», а главный тренер Олег Кононов и один из игроков ответят на вопросы журналистов.
spartak.com
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