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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Селюк: Яя Туре в России? Да, это возможно, почему нет (12)
Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура премьер-лиги
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура Российской премьер-лиги.
В голосовании хорват набрал 37,14% голосов.
Влашич забил победный гол армейцев в матче с "Енисеем" (2:1).
В голосовании хорват набрал 37,14% голосов.
Влашич забил победный гол армейцев в матче с "Енисеем" (2:1).
? Никола Влашич стал лучшим игроком 17-го тура по версии пользователей ВКонтакте в совместном голосовании Российской Премьер-Лиги, а также телеканалов МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ.— Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 12, 2018
? Полузащитник ЦСКА набрал 6 551 голоса (37,14%)#ИгрокТура #ЦСКА pic.twitter.com/GG9O9VkkxJ
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