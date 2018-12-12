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Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура премьер-лиги

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура Российской премьер-лиги.

В голосовании хорват набрал 37,14% голосов.

Влашич забил победный гол армейцев в матче с "Енисеем" (2:1).

Теги: ЦСКА Влашич
Сегодня, 13:34
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3
(3)
#3  DpEiAgD   (Сегодня, 14:54)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Лучший игрок в сеалексе, однозначно
Регистрация: 10.05.2018 [жалоба]
#2  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 14:49)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Влашич это 50% успеха от всей команды в игре для коней.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:35)
  • +3
  •  (3)
online

А у местного дурачка- аналитега, который сборные туров составляет с умным видом- он даже не попал в топ))))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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