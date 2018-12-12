Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура премьер-лиги

? Никола Влашич стал лучшим игроком 17-го тура по версии пользователей ВКонтакте в совместном голосовании Российской Премьер-Лиги, а также телеканалов МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ.



? Полузащитник ЦСКА набрал 6 551 голоса (37,14%)#ИгрокТура #ЦСКА pic.twitter.com/GG9O9VkkxJ